　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳金德視察台鐵安全改善　土石流溢流告警系統7月底建置完成

▲▼巨石掉落台鐵和仁隧道口，砸斷鋼軌。（圖／讀者提供）

▲7月初時發生巨石掉落台鐵和仁隧道口，砸斷鋼軌。（圖／讀者提供）

記者陳家祥／台北報導

行政院政務委員、工程會主任委員陳金德16日赴花蓮視察台鐵安全改善及震後重建進度。除要求台鐵儘速完善事故周邊各項監控管理機制外，陳金德也指示須加快宜花東鐵路沿線整體防護計畫的推動；此外，也指示內政部，透過專人專案重建輔導方案，全方位協助民眾震損民宅重建的申辦。

為了提升台鐵軌道安全，交通部日前提出包括野溪整治、設置水位計、增設土石溢流告警系統及監控管理機制等方式，以及加速盤點宜花東地區具落石及土石流高風險路段，規劃增設阻隔設施及告警系統等

為了解相關安全強化措施推展進度，陳金德16日率領工程會及各單位人員，前往大清水橋現場勘查。台鐵表示，目前已完成大清水溪清疏，至於鐵路橋周邊水位計、監視器及土石流溢流告警系統等，預計將於7月底前完成，另有關東部225處優先關注邊坡及30座土石流潛勢風險橋樑所進行的科技巡檢工作，也將於近日提出整體改善報告。

陳金德指出，台鐵應於短期內如質完成事故周邊各項監控機制的建置，同時加速中長期防護計畫，他也提醒台鐵，目前正是汛期，針對鐵路沿線地質脆弱路段，應依據標準作業程序做好防護工作，此外，針對告警系統的通報程序，也應透過科技方式輔以人力，達到真正的即時通報。

陳金德說，鐵路安全防護涉及不同機關的資訊整合，目前各部會針對各自業管，如河川、林地、山坡地、公路等，皆設有相關告警系統，未來應相互支援整合起來，他也會請國科會提供科技上的協助，用更科學的方式來避災減災。另外，還前往台9丁線視察，並請台鐵與交通部公路局發揮鐵路公路聯防的分工，從源頭避免災害的發生，讓東部鐵路運輸更安全、更便利。

此次視察，陳金德與工程會也來到花蓮重建專案辦公室關心震損民宅重建辦理情形。他表示，行政院拍板定案的「0403震災復原重建方案」已提出多項震損建物補強重建補助措施，請重建專案辦公室體恤災民需求，除積極主動向當地民眾宣導及說明，並提供一對一的專人專案重建輔導服務，全方位協助民眾加速申辦過程，早日完成家園重建、回歸正常生活。
 

ET快訊
快訊／高雄工人「捲入輸送皮帶」　斷手急送醫
快訊／新北工廠晚間大火「全面燃燒」！濃煙狂竄傷亡不明
機票高漲　航空業嘆「飛機缺工缺料」：6年內恐難降價
1天2杯！　筠熹曾把珍奶當水喝
颱風下周恐生成！最新預測路徑曝光
蘋菓西打母公司「賣地求生」股價漲34％　並列21檔注意股
高雄突飄「詭異黃煙」民眾狂咳　環保局回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

幕後／綠委一度惹怒柯文哲！電業法通過民眾黨版本　撕「沒用8席」抹黑

中共制裁對台軍售美企　外交部強硬三問：哪個國家一再越界踩線？

藍推解除赴陸團禁令　立院通過公決案

陳金德視察台鐵安全改善　土石流溢流告警系統7月底建置完成

賴清德出席大法官審薦小組首次會議　「憲法法庭是最終救濟途徑」

快訊／藍白聯手通過提案　邀請賴清德赴立院國情報告

遭冒名！台灣唱片出版事業基金會聲明：民眾接獲版權侵權電郵是詐騙　

電業法三讀！電價調整應組審議委員會　專家學者超過二分之一

漢光前夕實兵演練！模擬金門飛機失控迫降　驗證整備工作完整性

快訊／監委調查北市幼兒園性侵案　公布幼兒園名稱、狼師姓名

郭品超回山東尋根：血濃於水是真的！　感嘆「中國台灣只是身體歸宿」

90歲老兵為溫飽打工　1天募715萬送他退休

23台哈雷+肌肉車淨車　罕見「百年紀念款道奇」現身

資優生成「暗殺川普槍手」　車內、住處搜出爆裂物

女兒請爸掌鏡錄影不受控　見他到處亂拍：不要運鏡

差點沒錢出國比賽！寶來國中合唱團世界賽奪冠

三軍儀隊撤出中正紀念堂大廳　國防部：已完成耐熱訓練

迷途柴犬被帶到派出所　警化身「狗保母」幫遛！

客人打烊前點餐！店員不爽徒手抓珍珠 可不可喊告

當著家人面突跳車！29歲女國道遭後車衝撞亡　母嚇傻崩潰跪地

幕後／綠委一度惹怒柯文哲！電業法通過民眾黨版本　撕「沒用8席」抹黑

中共制裁對台軍售美企　外交部強硬三問：哪個國家一再越界踩線？

藍推解除赴陸團禁令　立院通過公決案

陳金德視察台鐵安全改善　土石流溢流告警系統7月底建置完成

賴清德出席大法官審薦小組首次會議　「憲法法庭是最終救濟途徑」

快訊／藍白聯手通過提案　邀請賴清德赴立院國情報告

遭冒名！台灣唱片出版事業基金會聲明：民眾接獲版權侵權電郵是詐騙　

電業法三讀！電價調整應組審議委員會　專家學者超過二分之一

漢光前夕實兵演練！模擬金門飛機失控迫降　驗證整備工作完整性

快訊／監委調查北市幼兒園性侵案　公布幼兒園名稱、狼師姓名

世新大學藉由AI變身卡通小鎮村　人氣歌手、校友助新生融入校園

「3類人」汗臭味超濃！　中醫急勸：少吃重口味食物

落實光電申請案嚴審機制台南不再受理小二甲　市府：不該因個案汙名化綠能！

現代「新7人座電動休旅」今年亮相！超大尺碼、還有576匹N性能版

瑀熙認證「當網紅好處多」！　公開福利爽喊：到處騙吃騙喝

幕後／綠委一度惹怒柯文哲！電業法通過民眾黨版本　撕「沒用8席」抹黑

中共制裁對台軍售美企　外交部強硬三問：哪個國家一再越界踩線？

明年6月底健保點值0.95！衛福部盤點需700億經費　目前籌不到一半

讓魔鷹氣噗噗的失誤判定　記錄組修正為內野安打追加1打點

快訊／高雄工安事故！工人「捲入輸送皮帶」　斷手急送醫

熊走路「超擬人」抬頭挺胸2腳跨步 遊客笑到併軌...網：工讀生出來喔！

政治熱門新聞

快訊／監委調查北市幼兒園性侵案　公布幼兒園名稱、狼師姓名

幼兒園監視器影像曝　狼師狡猾閃鏡頭、教育局調查慢半拍稱「沒畫面」

施明德長女施雪蕙離世　陳水扁曾資助百萬換肺救命

詹江村爆：鄭文燦花千萬養冗員　王義川被提拔竟掏空桃園成罪人

鄭文燦母靈堂被爆地點違法　市府證實

卓榮泰：軍公教加薪帶動民間加薪

快訊／NCC組織法三讀！　委員最多連任一次、任期8年

民調／民進黨選後民調重挫4.3百分點　藍白支持度重返兩成大關

快訊／藍白聯手拍板　邀請賴清德赴立院國情報告

「319槍傷照」曝！　陳水扁：川普耳朵跟阿扁肚子都逃過一劫

黃國昌用6頁談「反質詢」定義

民調／賴清德支持度止跌回升重返五成　年輕人支持度狂漲26百分點

川普冒險做2事　郭正亮：已超越黨派

海鯤潛艦將出塢並持續泊港測試 尚未進入海上測試

更多熱門

相關新聞

轎車闖平交道撞新自強號　乘客還原現場

轎車闖平交道撞新自強號　乘客還原現場

台鐵一列386次新自強號13日晚間8點11分行經高雄市路竹南平交道時，撞上一輛入侵平交道的白色轎車，事故造成轎車駕駛受傷送醫，鐵路警察目前已趕到現場蒐證，轎車駕駛身分、事故原因待釐清。

汽車停車入侵平交道「新自強號衰擦撞」　台鐵岡山=路竹單線行車

汽車停車入侵平交道「新自強號衰擦撞」　台鐵岡山=路竹單線行車

「司機偷吃調度員」慘了！台鐵：影響形象記2次申誡

「司機偷吃調度員」慘了！台鐵：影響形象記2次申誡

站務員睡過頭害旅客錯過班車　台鐵申誡處分

站務員睡過頭害旅客錯過班車　台鐵申誡處分

新地標鳳山車站「空中鳳城」完工倒數　台鐵二次招商

新地標鳳山車站「空中鳳城」完工倒數　台鐵二次招商

關鍵字：

台鐵工程會

讀者迴響

熱門新聞

可不可分店被搞倒！「店員黑歷史」全被挖

快訊／花蓮賓利自撞！40歲前獅子會長拋飛亡

可不可加料女店員慘了　恐賠450萬！

日女大生「掀短裙」征服販賣機！20秒片吸780萬觀看

離婚後爆劈腿2男！陳天仁遭轟「人設崩壞」回應

三重警殉職募款　新北警局長稱可領2300萬

可不可女店員必賠！律師曝最難1事雇主已解決

可不可女店員「徒手攪寒天」惡整客人　總部要告了

台灣最強高中生赴美打靶！突喊FxxK CHINA

高雄女騎士停紅燈「自備法寶」遮陽　網讚爆

1小物掛書包很危險　幼教師：誰都能叫出名

Joeman爆新歡「女方超美正面照曝光」！激似迪麗熱巴

蔡瑞雪半年掰了富二代男友！爆「豪門長輩反對」

姊弟命喪國3！她勇救3人「冥婚」代他照顧媽

病毒大爆發！　全家都中鏢

更多

最夯影音

更多

郭品超回山東尋根：血濃於水是真的！　感嘆「中國台灣只是身體歸宿」

90歲老兵為溫飽打工　1天募715萬送他退休

23台哈雷+肌肉車淨車　罕見「百年紀念款道奇」現身

資優生成「暗殺川普槍手」　車內、住處搜出爆裂物

女兒請爸掌鏡錄影不受控　見他到處亂拍：不要運鏡

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面