陳金德視察台鐵安全改善　土石流溢流告警系統7月底建置完成

▲7月初時發生巨石掉落台鐵和仁隧道口，砸斷鋼軌。（圖／讀者提供）



記者陳家祥／台北報導

行政院政務委員、工程會主任委員陳金德16日赴花蓮視察台鐵安全改善及震後重建進度。除要求台鐵儘速完善事故周邊各項監控管理機制外，陳金德也指示須加快宜花東鐵路沿線整體防護計畫的推動；此外，也指示內政部，透過專人專案重建輔導方案，全方位協助民眾震損民宅重建的申辦。

為了提升台鐵軌道安全，交通部日前提出包括野溪整治、設置水位計、增設土石溢流告警系統及監控管理機制等方式，以及加速盤點宜花東地區具落石及土石流高風險路段，規劃增設阻隔設施及告警系統等

為了解相關安全強化措施推展進度，陳金德16日率領工程會及各單位人員，前往大清水橋現場勘查。台鐵表示，目前已完成大清水溪清疏，至於鐵路橋周邊水位計、監視器及土石流溢流告警系統等，預計將於7月底前完成，另有關東部225處優先關注邊坡及30座土石流潛勢風險橋樑所進行的科技巡檢工作，也將於近日提出整體改善報告。

陳金德指出，台鐵應於短期內如質完成事故周邊各項監控機制的建置，同時加速中長期防護計畫，他也提醒台鐵，目前正是汛期，針對鐵路沿線地質脆弱路段，應依據標準作業程序做好防護工作，此外，針對告警系統的通報程序，也應透過科技方式輔以人力，達到真正的即時通報。

陳金德說，鐵路安全防護涉及不同機關的資訊整合，目前各部會針對各自業管，如河川、林地、山坡地、公路等，皆設有相關告警系統，未來應相互支援整合起來，他也會請國科會提供科技上的協助，用更科學的方式來避災減災。另外，還前往台9丁線視察，並請台鐵與交通部公路局發揮鐵路公路聯防的分工，從源頭避免災害的發生，讓東部鐵路運輸更安全、更便利。

此次視察，陳金德與工程會也來到花蓮重建專案辦公室關心震損民宅重建辦理情形。他表示，行政院拍板定案的「0403震災復原重建方案」已提出多項震損建物補強重建補助措施，請重建專案辦公室體恤災民需求，除積極主動向當地民眾宣導及說明，並提供一對一的專人專案重建輔導服務，全方位協助民眾加速申辦過程，早日完成家園重建、回歸正常生活。

