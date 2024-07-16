快訊／國家警報響不停　大雷雨轟3縣市「1地灌暴雨」

▲午後對流旺盛，部分地區出現大雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

午後對流旺盛，雨區擴散，中央氣象署今(16日)下午16時14分針對嘉義縣、高雄市、台南市發布大雷雨即時訊息；此外，氣象署也同步對台南市後堀溪千層岩瀑布發布山區暴雨災防告警。

氣象署下午16時14分針對嘉義縣、高雄市、台南市發布大雷雨即時訊息，持續時間至17時15分。氣象署表示，外出慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

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此外，氣象署也對台南市後堀溪千層岩瀑布發布山區暴雨災防告警，警戒區域包括台南市南化區，持續時間至18時14分；示警該區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

根據氣象署預測，今日台灣各地及澎湖、金門、馬祖為晴到多雲，東南部地區、恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，午後西半部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，山區並有局部大雨發生的機率，今日中南部地區午後亦有局部大雨發生的機率。

大雷雨即時訊息示警區域

嘉義縣：水上鄉、中埔鄉、大埔鄉

台南市：白河區、柳營區、後壁區、東山區、六甲區、大內區、玉井區、楠西區、南化區

高雄市：甲仙區