快訊／國家警報響了！大雷雨轟2地　暴雨警戒區出爐

▲午後對流旺盛，今午後出現雷陣雨。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者李姿慧／台北報導

午後對流旺盛，雨區擴散，中央氣象署今（16日）下午3時05分針對桃園市、新北市發布大雷雨即時訊息，雨勢持續1小時。此外，氣象署也對新北市大豹溪發布山區暴雨災防告警。

氣象署下午3時05分針對桃園市、新北市發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午4時；提醒慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

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此外，氣象署也同步對新北市大豹溪發布山區暴雨災防告警，警戒區域為新北市三峽區，持續時間至傍晚5時05分，氣象署表示，該區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

今天環境仍吹東南風，氣象署表示，迎風面東南部及恆春半島偶爾有短暫陣雨或雷雨，而其他地區為晴朗穩定的天氣，受熱力作用影響，午後雷陣雨發展旺盛，主要雨區在嘉義以南地區，而雲林以北及東半部則偏向山區和近山區的平地為主，對流雨勢明顯，中南部地區及各山區有局部短延時大雨發生的機率，注意雷擊、強陣風。

大雷雨即時訊息示警區域

新北市：板橋區、中和區、新店區、樹林區、鶯歌區、三峽區、土城區

桃園市：大溪區、龜山區

