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氣象署高速運算電腦＋輝達GPU　賴清德視察承諾：9年內建置7至9代

▲▼總統賴清德視察氣象署。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德視察氣象署。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統賴清德16日視察中央氣象署時指出，「工欲善其事，必先利其器」，交通部與行政院都會支持氣象署提升硬體、軟體與人力訓練等；而在硬體方面，氣象署現在使用第6代高速運算電腦，並配載NVIDIA（輝達）的GPU，政府也會全力協助未來9年內建置第7代至第9代高速運算電腦，讓台灣在面對變化迅速的極端氣候時，不落後於其他國家。

賴清德在抵達後，首先聽取氣象署工作簡報，並視察高速運算電腦機房及氣象預報中心，了解氣象技術未來發展概況及氣象預測作業情形；接著透過視訊與「玉山氣象站」連線，關心同仁工作情形。

賴清德致詞時表示，中央氣象署的工作非常重要，提供的每日氣象資訊深深影響民眾生活、企業經營、社會運作及政府決策，對社會貢獻良多，他要代表政府向大家表示感謝。

賴清德提到，依照台灣過去經驗，5月進入梅雨季、7月開始南部就會陸續受到颱風影響，颱風來時大家會格外辛苦，他要跟大家說聲「辛苦了」，也希望透過大家協助，讓台灣各行各業因應颱風時，都能做出最好的決定，讓災害降到最低。

賴清德指出，氣候變遷造成天然災害頻傳，台灣與全球一樣，政府要竭盡所能做好因應措施。在種種措施中，中央氣象署的工作十分重要，如果氣象署的工作非常精準，也有助提升政府決策。期盼大家共同合作，因應氣候變遷，將天災的傷害降到最低。

▼總統賴清德視察氣象署，氣象署現在使用第6代高速運算電腦，並配載NVIDIA的GPU。（圖／總統府提供）

▲▼總統賴清德視察氣象署。（圖／總統府提供）

賴清德說，「工欲善其事，必先利其器」，交通部與行政院都會支持氣象署提升硬體、軟體與人力訓練等。在硬體方面，稍早簡報有提到，氣象署現在使用第6代高速運算電腦，並配載NVIDIA的GPU，政府也會全力協助未來9年內建置第7代至第9代高速運算電腦，讓台灣在面對變化迅速的極端氣候時，不落後於其他國家，並且能保障人民生命財產安全，未來也可以提供經驗供國際社會參考，讓世界因為台灣的進步而向前邁進。

賴清德表示，硬體、軟體同樣重要。國家幾十年來相關產業發展都是朝硬體方向發展，這幾年來也開始往軟體方面發展，「軟硬兼顧」是必然要走的方向，他希望未來台灣的硬體與軟體能搭配利用，發揮更好的功能。

賴清德指出，人才培訓也非常重要。幾十年來，中央氣象署經過人才的訓練、培養，在傳統氣象資訊已獲得相當成就；現在，應該要訓練氣象人才成為科技人才、科技人才也同時具備氣象專業知識，結合兩者專業，這是下一階段氣象署要努力的目標。相信當臺灣具備越多科技氣象人才，氣象署的實力也會越好，可以提供更精準的氣象資訊予國人，進一步提升社會運作或國家決策。

關於因應氣候變遷的挑戰，賴清德表示，前總統蔡英文在其任內即宣布2050淨零轉型是臺灣的使命，行政院也已提出2050淨零轉型路徑圖。未來，他將在總統府成立「國家氣候變遷對策委員會」，希望集結產官學研的力量共同合作，也期盼在氣象署的協助下，因應氣候變遷的工作能越做越好，不僅保障國人生命財產安全，也能協助企業的技術提升、經濟轉型，進而達到國家數位轉型、綠色轉型與包容成長，讓台灣在各項挑戰中持續前進，也讓國家持續進步發展。

▼總統賴清德視察氣象署，透過視訊與「玉山氣象站」連線，關心同仁工作情形。（圖／總統府提供）

▲▼總統賴清德視察氣象署。（圖／總統府提供）

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