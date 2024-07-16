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花蓮403震央變了！定位「海陸交接」深度多7公里　氣象署曝原因

▲▼今年花蓮403地震，原震央定位為台灣東部海域，現已更新為花蓮縣壽豐鄉。（圖／翻攝氣象署）

▲今年花蓮403地震，震央已更新為花蓮縣壽豐鄉。（圖／翻攝氣象署）

文／中央社

根據氣象署地震測報中心資訊，今年花蓮403地震，原震央定位為台灣東部海域，現已更新為花蓮縣壽豐鄉；地震中心說明，最初警報是為了救災，後期震央經更多測站統計定位後而有調整。

根據中央氣象署最初發布的地震警報，花蓮403地震芮氏規模7.2地震，地震深度15.5公里，震央位於花蓮縣政府南南東方25.0公里（位於台灣東部海域），最大震度花蓮縣6強。

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然而，現階段記錄於地震測報中心網站中的地震資訊，花蓮403地震規模不變，但深度加深為22.5公里，震央改為花蓮縣政府南南西方14.9公里（約位於花蓮縣壽豐鄉）；甚至在圖示裡的震央由海上改為陸地。

氣象署地震測報中心主任吳健富告訴中央社記者，最初警報的結果是為了快速定出地震的震央、規模，因此用的測站數量，與後期作業定位的測站數量不同；但規模沒有差異太大、深度稍微加深，對於救災沒有太大的影響。

吳健富解釋，以往重新定位的資訊也都沒有再對外公開，但會在地震測報中心的地震活動彙整中更新；雖然在地震資訊中，花蓮403地震的震央點位看起來位於花蓮縣壽豐鄉的陸地上，但其實是介於海陸交界之處，一般而言，定位誤差仍可能會有3、4公里。

吳健富進一步說明，重新定位是地震測報的機制之一，速報時用的測站數量約100站、後期重新定位則會用到600站去觀測；尤其像是花蓮403規模達7.2的大地震，地震中心的人力都會先投入速報統計，才能協助救災，因此後期重新定位的時間會再久一些。

吳健富說，常規地震重新定位可能只需要3、4天的作業時間，但強若花蓮403地震，可能需要一週甚至半個月才能確認。

吳健富認為，實際震央應該就是在海陸交界處，若是在陸地發生的地震其實不太會有海嘯警報，但在403地震發生後，如宜蘭烏石港也的確發生約80多公分的海嘯波，因此速報震央定在海上其實也沒有什麼問題。

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