家扶統計二代貧窮比例飆12%　南投縣議員募款助家扶兒參加暑輔班

▲南投縣議員簡千翔以變葉木植栽募集善款，協助家扶兒參加暑期輔導班。（圖／記者高堂堯攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

暑假到來，但弱勢家庭家長往往無法陪伴孩子，南投家扶中心因此開辦全天候免費的暑期課輔班；南投縣議員簡千翔得知後，特地發起募款活動，提供變葉木讓民眾隨喜樂捐，共募集3萬元善款挹注家扶暑輔班所需經費，希望讓家扶兒也能度過充實快樂的暑假。

捐款儀式今天上午於南投家扶中心舉行，由簡千翔捐出3萬元的大支票，並展示這次募款的主角變葉木愛心植栽，家扶中心主任李雅婷帶著參加暑輔班的小朋友一起領收，並齊呼：「謝謝簡千翔叔叔！」簡千翔也發揮留英教育博士專長，為暑輔班學童現場教學英語對話和問候語。

簡千翔表示，先前接獲一批變葉木，並於2個月前開始結合南投市愛心幼兒園發起募款捐款活動，無論捐多少錢都能帶回一棵，包括幼兒園家長和社區朋友都踴躍響應，最後總共送出400棵、匯集3萬多元善款，也希望幼兒園中來自完整家庭的孩子了解這次活動的意義、能幫助更多需要幫助的孩子並知福惜福。

李雅婷則指出，據家扶中心2022年統計，近一兩年受疫情後和通貨膨脹影響，全台低收入戶家庭數量雖然下降，但卻有12%出現「二代貧窮」窘境，亦即上一代曾是家扶兒、下一代卻仍是家扶兒，家境越窮的孩子越缺乏社會競爭力、甚至陷入更貧窮的環境中；家扶因此開辦全天免費的暑期課輔班，讓經濟狀況不佳、家長無法陪伴的孩子也有良好且安全的教育環境，很感謝簡千翔協助挹注經費。

南投家扶主委陳學堂也感謝簡千翔百忙之中還熱心於全縣公益服務，一起陪伴家扶1652戶、2781童扶助家庭及兒少，希望家扶兒少未來也當個為社會和南投有所貢獻的傑出青年，也期待愛的循環不間斷，歡迎民眾貢獻一己之力、協助家扶為弱勢兒少創造美好未來。