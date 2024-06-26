太陽花女神劉喬安「自爆淋巴癌末期」被轟蹭青鳥：出錢但不想出名

▲劉喬安氣炸發文。（圖／翻攝自劉喬安FACEBOOK）



記者施怡妏／綜合報導

青鳥行動不僅在國內發酵，還有熱心人士在國外以「海外青鳥公媽」的名義募款，「太陽花女神」劉喬安遭爆料，以JOJO名義加入青鳥海外群組，引發一連串爭議，對此，劉喬安坦言，只想默默做點事，讓自己問心無愧，對得起自己，對得起台灣，「我是老百姓，一個淋巴癌末期患者」。

劉喬安在Threads發文，為此事氣到發燒，強調自己不是公眾人物，只是一個老百姓，「一個淋巴癌末期患者」，只是想默默做點事，讓自己問心無愧對得起自己對得起台灣，「讓我父母女兒不要承受那麼髒的家醜」。她指出，「我說過我不要髒了活動，我說不要說聯絡上我，我說不要說我認識任何人」。

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此外，對於遭爆料，假裝捐400本包含前總統蔡英文等人的書，給美國波士頓市立圖書館，但根本沒捐，而是盜用網路圖片，劉喬安澄清，「圖書館是我找我男人連鎖加盟牙醫機構剛好在波士頓有公司去聯絡，我說過我不要出名，我是從頭到尾出錢的，我是躲你們媒體躲到一個太平洋外的，別再騷擾」。

對於創設海外青鳥活動的網紅Lilian，劉喬安很心疼，「台灣有一個我就夠了，不要再多一個了，她做多少事付出多少，我們都知道，我們不要任何名，我們是從頭到尾出錢當錢嫂的那個，是被爆料才爆出我的名字的」。