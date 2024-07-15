三重警妻PO郵局帳號　黃揚明呼籲警界高層：把相關撫卹程序做好

▲三重警黃瑋震遺體繞行任職派出所，同仁列隊敬禮 。（圖／記者戴上容攝）

記者曾筠淇／綜合報導

新北市三重厚德派出所28歲員警黃瑋震13日駕車巡邏時，遭毒駕的25歲黃姓男子高速逆向撞擊，送醫後傷重不治。他的妻子14日透過Threads及黃瑋震臉書帳號發文，並留下郵局帳號，引發熱議。針對此事，資深媒體人黃揚明認為，警界高層現在應該把相關撫恤程序做好，而非讓遺屬自行募款。

黃瑋震在執行勤務時殉職，他的施姓妻子14日透過Threads及黃瑋震臉書帳號發文抒發心情，並留下郵局帳號。文章曝光後，讓部分網友擔心是詐騙，三重警分局則解釋，文章和帳號都是真的，因為有許多熱心人士、地方團體主動聯繫三重警分局及厚德派出所，表達想要捐款，協助黃瑋震遺眷度過難關之意，分局在詢問施姓妻子意見後，決定由對方提供私人郵局帳號，供有意捐款的熱心人士使用。

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三重警分局也澄清，遺眷家屬沒有主動向社會大眾募款的意思，請關心的朋友們不要誤會家屬。

▲25歲黃姓男子駕駛賓士逆向撞死警察黃瑋震。（圖／記者戴上容攝）

針對此事，黃揚明在臉書粉專發文分析，黃瑋震是在執勤中被毒駕男子衝撞身亡，所以應會採「因公殉職」的方式撫卹，若能根據「警察人員因公傷亡慰問金發給辦法」，在符合「執行勤務遭受暴力或意外危害致死亡或殉職者」的基準下，才會「發給其遺族新台幣一千二百萬元至一千四百萬元」。

因此黃揚明認為，現在警界高層要做的，就是完成相關撫恤程序，而非讓遺屬自行募款。

根據「警察人員因公傷亡慰問金發給辦法」第5條，死亡、殉職慰問金方面分為3種情況：

1.死亡者，發給其遺族新台幣300萬元。

2.因執行勤務致死亡者，發給其遺族新台幣600萬元。

3.執行勤務遭受暴力或意外危害致死亡或殉職者，發給其遺族新台幣1200萬元至1400萬元。