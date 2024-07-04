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南投市人瑞陳翠英過世享壽100歲　縣議員孫子拍片回顧杏壇貢獻

▲陳翠英生前與孫子暨南投縣議員簡千翔合影。（圖／簡千翔服務團隊提供）

▲陳翠英生前與孫子暨南投縣議員簡千翔合影。（圖／簡千翔服務團隊提供）

記者高堂堯／南投報導

南投市人瑞陳翠英上月底過世、享壽剛好100歲；家屬表示，陳翠英終身投入教育工作，擔任小學教師達47年，退休後還帶領子女從事幼教事業，年逾9旬時還在長照機構自己彈琴、教老人唱歌，堪稱終身學習典範，眾人都說：「陳老師的一生令人懷念。」

南投縣議員簡千翔是陳翠英的孫子，也深受到「教育家阿嬤」影響：不僅留學英國取得教育學博士學位，回國蓋「大飯店」（長照機構）照顧阿嬤，以「老幼共融」的概念創新經營；陳翠英日前安息後，簡千翔也製作短片《永遠的阿嬤》緬懷，祖孫情令人動容。

簡千翔的父親簡朝日回顧，母親陳翠英於民國31年以16歲之齡取得教師資格，先在南投市芳美國小（今平和國小）任教，爾後在營盤、僑建和漳和國小任教，並嫁給營盤口簡家出身的前縣議員簡世聰，育有6名子女；而家族公婆妯娌人丁興旺，簡世聰在縣議員任內，因時任縣長的已故前司法院長林洋港請求協助興辦九年國教不足的校舍，每天在外奔忙，家務都由陳翠英一手包，加上本身教職兩頭燒、仍咬牙硬撐、讓每個孩子都得到良好的教育，曾先後獲頒模範母親和模範婆媳獎。

▲陳翠英生前由孫子簡千翔陪同出席重陽節敬老活動。（圖／簡千翔服務團隊提供）

▲陳翠英生前由孫子簡千翔陪同出席重陽節敬老活動。（圖／簡千翔服務團隊提供）

簡朝日憶及陳翠英生性滿懷惻隱之心、愛屋及烏，其妹病逝後留下2名子女，都攬到身邊照料，小時候也一直有家逢變故的表弟妹住在家裡，母親也總在歲末冬令救濟時捐百斤白米給仁愛之家濟貧。

八七水災後，僑胞集資興建僑建國小，陳翠英在該校任教兼總務主任，負責財務和校舍興建工程，其努力受外界肯定，任教期間4度獲頒優良教師殊榮，也曾獲得總統召見表揚；陳翠英於教職退休後，和家人在中興新村開辦愛心托兒所，且不改樂於助人的特質，對家境困難的學童都免收學雜費，即使晚年住進長照機構，還是帶著其他老人一起唱遊：由她彈琴、教老人唱日本歌謠，很多人都敬稱她是「永遠的陳老師」。

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