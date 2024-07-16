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暗殺倒數48hrs！槍手「衝靶場練習」狂買50發子彈　生前行蹤一次看

▲▼美國前總統川普在賓州造勢時遭遇槍擊，20歲槍手克魯克斯（Thomas Matthew Crooks）被當場擊斃。（圖／路透）

▲20歲槍手克魯克斯被當場擊斃。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國前總統川普13日遇襲，槍手遭到當場擊斃，除了前總統負傷，也導致無辜民眾1死2重傷，維安檢討聲浪不斷。CNN根據執法人員說法，整理出20歲槍手克魯克斯（Thomas Matthew Crooks）犯案前48小時的行蹤與動向。

7月12日上午犯案前一天

槍手前往射擊場「克萊頓運動員俱樂部」（Clairton Sportsmen’s Club）練習射擊。這裡距離克魯克斯的住家約25分鐘車程，他與父親都是會員，而且很喜歡一起在這裡練槍。

▼造勢會場位於戶外，附近沒有任何遮蔽物。（圖／路透）

▲▼川普競選集會上發生的槍擊事件仍在進行調查。（圖／路透）

7月13日上午犯案當天

克魯克斯前往家居修繕零售商「家得寶」（Home Depot），購買一把五英尺（約1.5公尺）的梯子，隨後前往賓州伯特利公園（Bethel Park）的「阿勒格尼武器和槍械廠」（Allegheny Arms and Gun Works），購買50發子彈。

7月13日下午犯案當天

克魯克斯開車北上，抵達車程約1小時的賓州巴特勒（Butler），參加川普造勢大會。他把汽車停在會場外，後車廂藏有簡易爆炸裝置，並把遙控器隨身攜帶。

隨後，克魯克斯使用新買的梯子，爬上一棟建築物的屋頂，拿出跟父親借來的AR-15步槍，朝著川普開火。據悉，他向父親謊稱要去射擊場，才成功借到這把合法購入的槍枝。

▲▼ 美國前總統川普13日造勢遭槍擊。（圖／路透）

▲▼ 美國前總統川普13日遇襲爆血。圖為造勢活動場地。（圖／路透）

▲川普右耳受傷，一名無辜支持者喪命，另有2人重傷。（圖／路透）

當局目前依然無法查明犯案動機。儘管克魯克斯的親友接受訪談，手機與電腦也已破解，卻找不到任何政治或意識形態相關證據。他的網路活動大多與遊戲及寫程式有關，甚至還是登記在冊的共和黨選民，但也曾向民主黨陣營小額捐款。目前尚不清楚，他是如何組裝車上的簡易爆炸裝置。

其中一名執法官員向CNN透露，槍手父母相當配合調查，他們表示兒子似乎沒有朋友，但也沒有任何政治傾向。不過，執法官員認為，這對家長似乎不太了解兒子最近的生活狀況。

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