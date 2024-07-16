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美特勤局長發聲！認了川普遇刺「責任在我身上」　但不會下台

▲▼特勤局局長齊特爾（Kimberly Cheatle）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國特勤局局長齊特爾（Kimberly Cheatle）。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國前總統川普13日遇襲震驚各界，維安疏失的檢討聲浪不斷。特勤局（Secret Service）局長齊特爾（Kimberly Cheatle）15日受訪時承認「責任在我身上」，但無意引咎辭職。

齊特爾接受ABC採訪時，談到前總統遇襲事件。她坦言，「特勤局負責保護前總統」，如今維安準備工作備受質疑，「責任在我身上，因為我是特勤局局長」，但計畫繼續擔任這個職務。

被問及得知川普險遭暗殺的第一反應時，齊特爾回憶，自己當下「顯然很震驚，然後非常擔憂前總統的安危。」她也形容這次槍擊事件「令人無法接受」，「這是一件原本絕不應該發生的事情。」

▲▼ 美國前總統川普13日出席賓州造勢活動遇襲。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普遇襲後滿臉是血。（圖／達志影像／美聯社）

齊特爾15日稍早發布聲明，首次回應川普遇襲案件。她表示，特勤局將「全面參與」總統拜登下令的獨立調查，並且將與國會合作進行「任何監督行動」。

齊特爾2022年由拜登任命為特勤局局長，她表示13日以來已對川普的維安細節進行調整，對於15至18日在威斯康辛州密爾瓦基（Milwaukee）舉行的共和黨全代會維安計畫也很有信心。

與此同時，眾議院監督委員會正在獨立調查這起暗殺未遂案，他們已經致信齊特爾，要求提供與川普賓州造勢大會有關的一系列文件，並且保留所有通訊紀錄。

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