曾籲將川普置於「靶心」　拜登坦承用詞錯誤

▲川普與拜登11月將再次角逐白宮大位 。（圖／路透）



文／中央社華盛頓15日綜合外電報導

美國總統拜登上週向民主黨金主喊話，說「是時候將（前總統）川普置於靶心」。在川普遭暗殺未遂後，拜登今天坦承，有關「靶心」的用詞是個錯誤。

法新社報導，拜登上週向金主喊話時說：「是時候將川普置於靶心了。」拜登上月在與川普的第一場總統大選辯論中表現欠佳，之後掀起一波質疑他競選能力的聲浪，他本來希望藉由喊話來激勵支持者。

拜登接受美國國家廣播公司（NBC）訪問時，被問到他針對川普的說法是否太過分，拜登答道：「使用這個詞是個錯誤。」

拜登說：「我的意思是要關注他，關注他所作所為。關注他的政策，和他在辯論中說了多少謊。」

川普本月13日在賓夕法尼亞州一場造勢大會上遭槍擊，右耳受傷。他今天正式獲共和黨提名為總統候選人。

一些知名共和黨人在案發後指責拜登用詞不當，要為這次暗殺未遂負責。

川普稍早宣布與共和黨籍聯邦參議員范斯（J.D. Vance）搭檔參加總統大選。范斯說：「拜登競選的核心前提，就是川普總統是個獨裁法西斯分子，必須不計代價阻止他。」

范斯在社群媒體上寫道：「這種言論直接導致川普總統遭暗殺未遂。」