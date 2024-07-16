20歲槍手「家藏十幾把槍」！襲川普動機成謎　叔叔怒：不可原諒

▲ 克魯克斯開槍行刺川普，動機至今不明。（組圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國前總統川普13日在賓州造勢遇刺，20歲槍手克魯克斯當場被擊斃，犯案動機至今不明。他使用的凶槍由父親所有，案發後警方還在他們家中搜出多達十幾把槍，而他的叔叔受訪時表示憤怒，直言「無法原諒」。

4名高級官員向NBC透露，執法人員搜索克魯克斯家時發現十幾把槍。3名官員說明，克魯克斯犯案後，他的父親馬修（Matthew Crooks）曾打電話報案，稱他對於兒子和自己的一把AR步槍消失感到憂慮，警方隨即出動到克魯克斯家中。

馬修的手足、克魯克斯的叔叔馬克（Mark Crooks）受訪時則直言，「不能原諒他的所作所為」，「看看他做了什麼，他對所有人開槍。他殺了一個人，還傷害好幾個人」。

但馬克也坦言，自從父親2019年去世後，他從未和馬修、克魯克斯父子交談，「我沒見過他，對他一無所知」，也不知道克魯克斯為何對川普行兇。

調查人員和媒體目前未能查出克魯克斯行刺川普的原因，已知他是匹茲堡的克萊頓運動員俱樂部（Clairton Sportsmen's Club）成員，而該俱樂部擁有多座射擊場。

克魯克斯被擊斃後，調查人員在他身上找到一張他在家得寶（Home Depot）購買梯子的收據，很可能就是他用來爬到屋頂上的梯子。

聯邦調查局（FBI）聲明指出，克魯克斯是單獨作案，但調查人員仍在努力釐清是否有任何有關的共犯。官員還稱，目前沒有跡象顯示克魯克斯有精神健康問題。