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毛炸！牧師4個月前預言「川普遭暗殺」：子彈飛過他右耳

▲▼毛炸！牧師4個月前預言「川普遭暗殺」：子彈飛過他右耳。（圖／翻攝YouTube／Steve Cioccolanti & Discover Ministries）

▲比格斯在3月發布的影片中預言川普遭遇暗殺。（圖／翻攝YouTube／Steve Cioccolanti & Discover Ministries）

記者吳美依／綜合報導

美國前總統川普13日遇襲後，社群媒體開始瘋傳一段影片，基督教牧師比格斯（Brandon Biggs）早在4個月前就預言川普遭遇暗殺，甚至連攻擊細節也描述地相當精準，讓許多人直呼毛骨悚然。

在這部3月15日發布的影片中，比格斯表示，「我看到川普正在崛起，然後我看到有人想要他的命。這枚子彈從他的耳朵旁邊飛過，距離他的頭部如此之近，以至於把他的耳膜震破了。」他說話時甚至摸著右耳，而川普也是右耳擦傷流血。

比格斯還說，川普躲過子彈後「跪倒在地，開始敬拜主。他徹底重生……現在人們會說他得救了，但他變得真正為耶穌瘋狂。」

比格斯預言，拜登將會敗選，而全美各地的保守派將活躍起來，在多州掀起「紅色浪潮」，「為這個國家帶來一股新的愛國主義。它正在誕生，並且持續散播到全美。」

他也預言，將發生一場比20世紀初經濟大蕭條更嚴重的「經濟大崩潰」，但「這不全然是厄運和陰霾。天空不會塌下來。這是一次修正。修正即將到來。」

川普遇襲後，這段YouTube影片被分享到多個社群平台，並且迅速引爆熱議，「我這輩子第一次質疑自己的無神論」、「這個光頭老哥關於川普暗殺的預言剛剛實現了」、「他甚至指著自己的右耳」、「根本不可能否認他這次看到的幻象」。

 

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