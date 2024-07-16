還原川普槍擊經過！警方反狙擊手正在屋內　20歲男「爬屋頂開槍」

▲川普遭到槍擊時正在說明一張非法移民數據的圖表，幸運閃過子彈。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國前總統川普於當地時間13日出席賓州巴特勒一場造勢活動，卻慘遭20歲的白人男子開槍，右耳頓時鮮血直流。事後，特勤局被外界批評維安失職。消息人士透露，槍手所埋伏的AGR工廠屋頂，其實是當地警方反狙擊部隊的「哨所」，儘管槍擊發生時警察就在建築物內，但卻不在屋頂上。

根據美媒《紐約郵報》，美國執法部門消息人士向《華盛頓郵報》透露，當地警方的一支反狙擊部隊其實就駐紮在AGR國際工廠的建築物內，該棟建築被當地警方用來當作狙擊手的「哨所」，以便川普在130碼（約118公尺）以外的講台進行演說時，供警方掃描一切威脅。

▲美國前總統川普出席賓州造勢大會遭槍擊。圖為造勢活動場地。（圖／路透）

消息人士透露，當20歲的白人男性槍手克魯克斯（Thomas Matthew Crooks）毫無阻礙爬上工廠建築屋頂，然後持AR系列步槍連開8槍擊中川普的耳朵，造成一名支持川普的50歲男性死亡、2人受傷，儘管警察反狙擊手已經進駐該棟建築物內，卻「不在屋頂上」。

當地媒體WPXI引述執法部門消息人士的說法，指出早在克魯克斯向川普開槍的26分鐘以前，比佛縣（Beaver County）緊急服務部門的一名警察不僅早就目睹克魯克斯在建築物內徘徊，甚至還拍下克魯克斯的相片，「槍擊發生前，巴特勒鎮警局一名警官爬上另名警官的肩膀，檢查大樓屋頂，但在克魯克斯用步槍指著他後，他便後退了」。

▲20歲槍手克魯克斯被當場擊斃。（圖／路透）

該名消息人士透露，截至當地時間15日晚間，還是不清楚當地負責保護巴特勒農場展覽場地周圍的警察，是否能夠向特勤局維安人員發出有關槍手的警告。巴特勒另一名警察調度員則表示，賓州警方負責保護AGR工廠場地的安全。

執法部門消息人士解釋，早在造勢活動開始前，警察便對該棟建築物進行掃蕩，當地狙擊隊將該座大型生產基地作為集結地和瞭望台，然而卻始終沒有爬上屋頂進行行動，研判是因為擔憂這個舉動恐怕會干擾到特勤局的狙擊手。