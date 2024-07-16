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川普副手范斯外交首重「美國利益」　主張盡可能讓中國難打台灣

▲▼川普宣布副手人選，俄亥俄州參議員范斯（J.D. Vance）出線。（圖／路透）

▲ 范斯擔任川普競選搭檔。（圖／路透）

文／中央社記者石秀娟華盛頓15日專電

共和黨總統候選人川普選擇俄亥俄州聯邦參議員范斯為副手。范斯6月受訪時提出「現實主義」的外交原則，主張外交政策首重美國的利益。

紐約時報6月13日刊登專欄作家度查特（Ross Douthat）與范斯（J.D. Vance）的長篇對話，議題包括范斯從反川普到支持川普的轉折、他對川普輸掉2020年大選卻不認輸的看法，以及他對民生經濟、外交政策的觀點。

關於外交政策，范斯提出「現實主義」外交的3個支柱。首先，一個國家是好或壞的道德主義「大致上沒有用」，「我們應根據對美國是否有利益」來處理外交事務，但這不意味完全忽略道德考量，而是誠實看待與其他國家的關係。

范斯也指出，二次世界大戰最重要的教訓是「軍事力量來自工業力量」。美國仍是世界軍事強國，主因是美國在1980、1990年代建立的工業實力。如今中國的工業實力比美國強，代表20年後會有比美國強大的軍事力量。美國似乎忘了這一點。

他也認為，現今的世界有多個強權，美國需要盟友承擔更多的國際責任，美國才能專注於東亞，未來20至30年間，東亞將是全球主要競爭的所在。

被問到如果台灣被攻擊，美國是否防衛台灣。范斯說，美國實際上是採取「戰略模糊」（strategic ambiguity）的政策。美國首先應盡可能讓中國難以攻打台灣。誠實的答案是，如果中國發動攻擊，「我們再決定該怎麼做」。

范斯接著說，美國現在能做的事是，讓中國知道入侵台灣將會付出極高的代價，「但我們沒有這麼做，因為我們把武器都送去烏克蘭，而不是台灣」。

范斯也被問到對美國總統拜登（Joe Biden）持續軍援烏克蘭的看法。他說，俄羅斯持續推進佔領烏克蘭對美國不利，但拜登協助烏克蘭反攻的政策太過於道德主義，缺乏戰略思考。他主張，依目前俄烏雙方掌控的狀態凍結領土線。

美國聯邦參議院4月在79票對18票的跨黨派支持下，通過拜登提出的950億美元（約新台幣3兆956億元）援外法案，援助對象包括烏克蘭、以色列及台灣在內的印太夥伴。共和黨參議員中有31人支持、15人反對，其中包括范斯。

范斯當時在紐時投書說，他反對這項提供烏克蘭600億美元的法案，也將反對美國繼續資助這場戰爭的任何提案。拜登未能說明烏克蘭的需求，也未能說明這些援助將如何改變實際情況，「烏克蘭需要多少？我們又能提供多少？」

范斯指出，要將戰爭局勢扭轉為對烏克蘭有利所需的資金，600億美元只是一小部分。這不僅是金錢的問題，美國也沒有生產足夠武器的能量。

范斯舉愛國者防空系統為例指出，美國一年生產約550套，有了援外法案後可增加到650套，但這也不到烏克蘭需求的三分之一。美國已承諾賣給台灣9億美元的愛國者防空系統，交貨嚴重延宕，部分原因是俄烏戰爭造成的生產短缺。（編輯：周永捷）

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