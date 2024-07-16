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「319槍傷照」曝！　陳水扁：川普耳朵跟阿扁肚子都逃過一劫

▲▼美國前總統川普13日出席賓州造勢活動遇襲。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國前總統川普13日出席賓州造勢活動遇襲。（圖／達志影像／美聯社）

記者郭運興／台北報導

美國前總統川普於美國時間13日出席賓州巴特（Butler）的造勢活動，遭到槍手暗殺未遂。這件事也讓不少台灣民眾回想起，過去也在選舉期間遇襲的「陳水扁319槍擊案」。對此，前總統陳水扁今（16日）貼出肚子的「槍傷照」對比川普傷口，他表示，川普的耳朵跟阿扁的肚子，都雙雙從槍擊案逃過一劫。

回顧槍擊案，川普表示，如果他當時沒有稍微向右轉頭，去看展示的「非法移民圖表」，子彈將會直接射進頭部，正因為這個舉動，所以閃過子彈，但還是扯掉他耳朵的一小塊肉，鮮血濺到了額頭和臉頰。

對此，陳水扁於臉書貼出「槍傷照」，從照片中可見川普的耳朵傷勢，遭子彈削過充滿血跡，而陳水扁的肚子傷勢，也是遭子彈削過有大面積擦傷。陳水扁則說，川普的耳朵跟阿扁的肚子，都雙雙從槍擊案逃過一劫，天佑川普、天佑台灣！

另外，陳水扁昨日也表示，2004年3月22日民進黨民調中心追蹤槍擊案，對投票行為有影響的只有2.4%，其中1.3%改支持連宋，1.1%轉投陳呂，顯然「319槍擊案對2004總統大選結果並不生關鍵性影響」。

▼陳水扁貼出他與川普的傷口對比照。（圖／翻攝自Facebook／陳水扁）

▲▼陳水扁貼出他與川普的傷口對比照。（圖／翻攝自Facebook／陳水扁）

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