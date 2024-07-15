天氣炎熱開冷氣避免滴水污染及擾鄰　限期未改善最高罰6千

▲冷氣機避免滴水污染及擾鄰，限期未改善最高罰6千元。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

炎熱高溫的天氣，吹冷氣是不可少的，但冷氣機濾網、水盤、散熱片及排水管，常會附著灰塵、棉絮，如果長時間未清洗，易造成堵塞，冷凝水就會從縫隙流出來，或因排水管未裝設、破損或脫落而導致滴水，滴到遮雨棚或鐵皮屋頂易發出嘀嗒嘀嗒的聲音妨害安寧，滴到地面則會發生污染問題，根據臺東縣環保局受理冷氣機滴水陳情案件，去年有7件，今年至6月底亦已受理2件，皆經勸導限期完成改善，如限期未改善最高處新台幣6000元罰款。

臺東縣政府表示，臺東夏季氣溫高，甚至會發生焚風，常常讓人承受不住高溫酷暑，多在室內或家中開冷氣來消暑，建議定期自行或委託專業人員檢視冷氣機的濾網、水盤、散熱片及排水管上是否有灰塵、棉絮附著情形，如有即應加以清洗，且應注意冷氣機排水管是否有破損、脫落或室外機未裝設排水管情形，如有亦應即時修復，以確保冷氣機的正常運轉及排水，避免發生滴水，共同維護公眾生活安寧與環境品質，同時也是實踐聯合國永續發展目標（SDG）第11項目標「永續城鄉」的作為。

臺東縣環保局指出，冷氣機滴水原因如冷凝水排出異常、排水管接合不佳、室外排水管長年日曬雨淋致脆化破損或接頭鬆脫而被風吹落等，加上冷氣室外機、排水管多裝置戶外，不易察覺損壞或脫落，環保局在受理陳情後，依據環境部公告規定，稽查人員如發現冷凝水未經適當管道排除，而直接或間接滴落於他人土地或定著物(如屋頂、遮雨棚等)情形，將勸導限期7日內改善，如未改善，依廢棄物清理法罰款1200元至6000元；但位於公寓大廈內，適用公寓大廈管理條例，請向管理委員會反應，由其勸導限期改善，如未改善，其得報請公寓大廈管理的主管機關處理。

環保局呼籲，定期檢視冷氣機排水管線，若有堵塞、損壞或脫落情形，就應及時清洗和修復更新，且排水管應確實將冷凝水引流至排水溝，若排水管無法引流至排水溝，建議先引流至家中以容器盛裝，但應注意倒掉清洗，防止蚊蟲孳生，妥善預防滴水公害問題。