臺東縣童軍第12次全國童軍大露營　生活中實踐品格力

▲臺東縣童軍遠征第12次全國童軍大露營。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／臺東報導

臺東縣政府與臺東縣童軍會聯手推動童軍運動，致力於將童軍精神融入每一所學校，日前臺東縣童軍代表團前往臺南走馬瀨農場參加第12次全國童軍大露營，與國內及各國童軍夥伴交流，實踐童軍精神。

在縣府挹注經費補助活動及臺東縣童軍會的全力支持下，由臺東縣內新港國中、新生國中、豐田國中、東海國小、佛光山日光寺及普悠瑪複式童軍團共同組團，計93名童軍，於7月10日至16日參加在走馬瀨農場舉行的第12次全國童軍大露營。

臺東縣長饒慶鈴表示，童軍運動是青少年培養領導能力和服務精神的重要途徑，縣府將繼續支持童軍運動，讓更多孩子能夠參與其中，並從中受益。此次活動將是一個寶貴的學習機會，讓我們的童軍與來自全國及世界各地的童軍進行交流，實踐童軍精神，並在活動中成長。

擔任臺東縣童軍會理事長的縣府教育處長蔡美瑤更是積極推動「校校有童軍」的目標，確保每一所學校都有童軍團，讓學生能在學校裡實踐童軍的諾言和規律，提升品格教育。蔡美瑤處長指出，童軍運動強調「準備」、「日行一善」及「人生以服務為目的」，這些價值觀應該在日常生活中落實，讓學生從小養成良好的習慣，成為有責任感的社會一員。

蔡美瑤處長補充，童軍運動的核心價值觀在於實踐和服務，希望通過這次大露營，讓更多的孩子能夠體會到童軍的魅力，並在生活中實踐童軍精神。