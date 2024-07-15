關警分局長、議員、鎮長「攔詐總動員」　戳破愛情泡泡阻詐

▲台東關警分局長、議員、鎮長「攔詐總動員」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／臺東報導

日前，臺東縣警察局關山分局關山聯合所接獲議員楊清順通報稱「有民眾疑似遭詐要匯款，請派員前去了解」。該所獲報後，隨即前往攔阻。殊不知，於15日10時許，分局長鍾國楨接獲鎮長彭成豐來電稱「林男(50年次)疑似遭詐要匯款，請分局幫忙勸阻」，鍾分局長獲報隨即請員警將林男請回分局，並親自撥電話至移民署請求協助，以視訊方式告知林男「該女子沒有入出境資料，連名字都是假的」，隨後獲其同意「刪帳號+封鎖」。最終該起粉紅泡泡「假愛情、真詐騙」案，就在議員、鎮長、分局長及移民署所組成的「關山打詐隊」通力合作下，戳破愛情泡泡，讓民眾免於受騙。

宣稱是香港籍人，居住在菲律賓馬尼拉生活的女子「王美」(以下簡稱小美，主動加上居住在關山地區林男的臉書好友，因為相片甜美可人，林男不自主地按下「同意加入」，自此便陷入詐騙集團所設下的溫柔愛情陷阱裡。小美每日噓寒問暖，連續聊了約3個月，感情升溫並以老公、老婆互稱。

於日前，王女說已經到了臺灣要與「老公」見面，但需要繳納新臺幣6萬8千元的「保證金」，海關才會放行。所幸楊議員機警通報，員警及時向他說明及勸阻，順利守住他的老本。誰料詐騙集團對林男的攻勢再起，為取得林男信任，更附上小美「香港身分證」，讓林男再次陷入詐團所設下的溫柔鄉，欲匯款讓「網中情人」到臺灣來相會。

關山鎮長彭成豐於15日10時許，撥電話予關山警察分局分局長鍾國楨稱，林男向他借錢(數萬元)，說要匯款讓網路情人小美飛到臺灣跟他相會，乍聽之下便聞到「詐騙味」，但林男所中「愛情毒」頗深，所以請分局幫忙勸阻。在關聯所所長郭宗武及警員凃博禹將他請回分局後，鍾分局長親自上陣，在他面前撥通移民署專員電話，並將查證身分證件及入出境結果告知「小美說的都是假的，名字是假的、照片是假的、身分證也是假的(翻拍他人)，也根本沒有入出境資料，一切都是假的」！連英文的王Wang，都可以打成King，真是太誇張了！接著彭鎮長也來電，他透過關係查核的結果，也是「查無此人」！單身許久的林男臉上盡是落寞，長嘆一口氣後，在郭所長協助下，將這詐騙集團所建構的「假小美」刪帳號並封鎖。



關山警察分局呼籲，網路交友匿名性高，詐騙集團常透過網路交友軟體找到適合詐騙的對象，以溫情攻勢取得信任後，要求民眾配合匯款到指定戶，訛取民眾財產後遂消失無蹤。民眾如遇到上述狀況，謹遵「1聽2掛3查證」的防詐三步驟，並可撥打165反詐騙專線，或110報案諮詢，必能免於受騙。