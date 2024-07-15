　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台東深夜飛車亂鬥！他欠錢還亮球棒、開山刀砸賓士　涉案7嫌全落網

記者楊漢聲、趙蔡州／台東報導

台東市13日深夜10點多發生街頭飛車追逐事件，一名楊姓男子由於債務糾紛，遭許姓、陳姓男子開車追逐，2人不但高速衝撞他駕駛的賓士車，還拿出球棒、開山刀砸車示威。警方除了當場逮捕許、陳2人外，後續又陸續拘提5人到案，全案訊後依妨害秩序、毀損及公共危險等罪嫌，移送台東地檢署偵辦。

事件發生在13日深夜10點多，涉案人陳男積欠受害人楊男債務，兩人相約在台東市連航路談判還錢，不料楊男駕駛賓士車剛到場，就遭人飛車追逐衝撞，接著車上一群年輕人拿著球棒、開山刀瘋狂朝賓士車猛砸，直到警方趕到現場，陳男及許男才立刻駕車逃逸，其他人也立刻四散離開現場。

▲▼賓士車被砸爛畫面曝！台東深夜上演飛車追逐 疑追債80萬。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲▼賓士車被砸爛畫面曝！台東深夜上演飛車追逐 疑追債80萬。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲▼賓士車被砸爛畫面曝！台東深夜上演飛車追逐 疑追債80萬。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲警方除了13日逮捕的陳、許2人外，14日陸續將陳姓、黃姓、楊姓、侯姓及張姓男子拘提到案。（圖／記者楊漢聲翻攝）

台東警方收到民眾通報後，立刻派出快打部隊前往，趕到後發現一輛黑色賓士車嚴重毀損，所幸現在沒有人員死傷，並得知陳男、許男2名嫌疑人駕車逃離，立刻聯繫線上警網進行追捕，最終在一處路口成功追上2人，將2人當場壓制逮捕，帶回駐地偵詢。

事件發生後，台東警分局與刑大偵二隊成立專案小組，經漏夜追查相關涉案人身份後，除了13日逮捕的陳、許2人外，14日陸續拘提陳姓、黃姓、楊姓、侯姓及張姓男子等人，涉案7名犯嫌全數查緝到案，全案訊後依妨害秩序、毀損及公共危險等罪嫌，移送臺東地檢署偵辦。

ET快訊
殉職警妻子PO「捐款帳號」　三重警分局證實是真的
玉女偶像殞落！《飛越比佛利》女星癌逝
6歲女童光腳走柏油路哭喊「媽媽好燙！」社會處將介入
蔡依林心碎！「痛別18歲愛犬屋虎」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台東深夜飛車亂鬥！他欠錢還亮球棒、開山刀砸賓士　涉案7嫌全落網

恐怖瞬間畫面曝！桃園嚴重車禍1死5傷　男遭輾壓慘死

殉職警妻子PO「捐款帳號」被質疑詐騙　三重警分局證實是真的

快訊／桃園大溪鐵皮屋晚間大火！1女受困「背部燒燙傷」　消防搶救

北捷員工休息室撿到錢包「藏大麻、搖頭丸」　捷運公司回應了

6歲女光腳走柏油路哭喊「媽媽好燙！」社會處證實有水泡：將介入

彰化國道3號「3車追撞」1死1傷！大貨車車頭撞爛　駕駛送醫不治

快訊／撞上右轉車卡底盤　雲林男騎士搶救不治

又是毒駕！基隆男撞石墩猛催油門燒胎　車上疑搜出「喪屍菸彈」

吸喪屍煙油菸彈毒駕撞死警員　刑事局修法+提高罰則犯嫌一律建押

川普中彈被特勤肉身保護　右耳爆血振臂高呼：戰鬥！

台學生時隔1年訪美寄宿家庭　Home妹見他驚喜現身爆哭

為何有些算命老師收費高　師傅揭：算得準業障纏身

典典寶寶學用筷子吃飯「左右手都OK」　泳池滑倒...被劉子銓笑「狂記仇」XD

熱血男狂練Curry一段式投籃　投2萬球「0基礎→精準三分」

川普遇襲特勤開槍反擊　槍手被當場擊斃倒屋頂

黃子韜認愛徐藝洋！緋聞傳4年　曬親吻照：願我們永遠是我們

聯結車違規載超長鋼筋 迴轉掃爛旁邊休旅車！

爸半夜進女兒房間「偷愛犬」　連窩一起拖走只求牠陪睡XD

新竹女童赤腳走滾燙柏油路　一路跳腳又尖叫：媽媽好燙！

台東深夜飛車亂鬥！他欠錢還亮球棒、開山刀砸賓士　涉案7嫌全落網

恐怖瞬間畫面曝！桃園嚴重車禍1死5傷　男遭輾壓慘死

殉職警妻子PO「捐款帳號」被質疑詐騙　三重警分局證實是真的

快訊／桃園大溪鐵皮屋晚間大火！1女受困「背部燒燙傷」　消防搶救

北捷員工休息室撿到錢包「藏大麻、搖頭丸」　捷運公司回應了

6歲女光腳走柏油路哭喊「媽媽好燙！」社會處證實有水泡：將介入

彰化國道3號「3車追撞」1死1傷！大貨車車頭撞爛　駕駛送醫不治

快訊／撞上右轉車卡底盤　雲林男騎士搶救不治

又是毒駕！基隆男撞石墩猛催油門燒胎　車上疑搜出「喪屍菸彈」

吸喪屍煙油菸彈毒駕撞死警員　刑事局修法+提高罰則犯嫌一律建押

台東深夜飛車亂鬥！他欠錢還亮球棒、開山刀砸賓士　涉案7嫌全落網

快訊／再摘一冠！謝淑薇溫網混雙捧金盃　生涯第9座大滿貫到手

數學資優生成「刺殺川普兇手」！車上家中搜出爆裂物　槍是老爸的

川普造勢遭槍擊　分析家指美國「極端政治語言」惹禍

20歲賓州槍手刺殺川普　Discord找到他的帳號

「酒紅朱雀不怕接近山友…」　劉克襄登合歡山嘆遇3大高山公害

東京錦糸町車站月台「妹妹頭人偶」　眾人驚：半夜等車會嚇慘

三軍儀隊正式撤出中正紀念堂大廳！　國防部：已完成耐熱訓練

「小蠻牛」打落喬帥連霸溫網！年僅21歲即收穫4座大滿貫

富士山「連環山難」已5人死亡！　日本發布緊急警告

泰國3A級金枕頭榴槤 買2送2 肉多厚實籽又小

社會熱門新聞

殉職警妻子PO捐款帳號　警證實是真的

龜山小客車飛到對向連撞3車！釀1死4傷

女童光腳走柏油路燙出水泡！社會處出手了

即／桃園龜山5車嚴重車禍　1死3傷

最新詐騙手法！　她痛失近2000萬

男大生帶女友宿舍壞壞！59秒激戰片遭偷拍外流

顏清標戴斗笠騎重機挨罵！試騎250萬神車：比較少騎了

北捷休息室找到毒品　捷運公司回應了

彰化國道3號「3車追撞」　1死1傷

獨／18650害的！高雄9汽機車離奇燒成廢鐵真相曝

恐怖瞬間畫面！桃園嚴重車禍1死5傷　男遭輾壓亡

基隆毒蟲撞石墩催油門燒胎　車上疑搜出喪屍菸彈

女童赤腳走柏油路喊燙　母一路拉她快走　

吸喪屍煙油菸彈毒駕撞死警員　刑事局修法

更多熱門

相關新聞

無照賓士猴毒駕撞死警！法院裁准羈押

無照賓士猴毒駕撞死警！法院裁准羈押

25歲黃姓男子13日凌晨吸食毒品後，無照駕駛賓士逆向衝撞，導致28歲員警黃瑋震身亡、另還有4人受傷。新北檢方複訊後認為，黃嫌涉犯以他法致生道路來危險因而致人於死罪、施用毒品駕駛動力交通工具因而致人於死等罪，犯罪嫌疑重大，所犯的都是重罪、且有逃亡之虞，因此向法院聲請羈押。法院審理後裁准羈押。

快訊／毒駕撞死28歲警！賓士猴聲押

快訊／毒駕撞死28歲警！賓士猴聲押

Aston Martin破億超跑台灣油耗揭曉

Aston Martin破億超跑台灣油耗揭曉

三重警黃瑋震共記功4次、嘉獎437支

三重警黃瑋震共記功4次、嘉獎437支

逆向撞死三重警！25歲賓士猴認吸「喪屍毒品」

逆向撞死三重警！25歲賓士猴認吸「喪屍毒品」

關鍵字：

飛車賓士

讀者迴響

熱門新聞

殉職警妻子PO捐款帳號　警證實是真的

蔡依林心碎！　「痛別18歲愛兒」悲喊：還想再緊抱著你

愛吃辣＋喝酒！他KTV「高音突唱不上去」　半年後過世了

《飛越比佛利》香儂陶荷堤不敵癌魔離世

信義區「半夜爆人潮」塞滿香堤大道　內行曝原因

郭品超嘆「台灣只是身體歸宿」：不是靈魂的家

龜山小客車飛到對向連撞3車！釀1死4傷

連8聲槍響！「槍手趴屋頂」最後身影曝光　

女童光腳走柏油路燙出水泡！社會處出手了

許允樂S2O脫了！

病毒大爆發！　全家都中鏢

即／桃園龜山5車嚴重車禍　1死3傷

最新詐騙手法！　她痛失近2000萬

鳳梨結婚5月「簽下離婚協議書」！導火線是婆媳糾紛

男大生帶女友宿舍壞壞！59秒激戰片遭偷拍外流

更多

最夯影音

更多

川普中彈被特勤肉身保護　右耳爆血振臂高呼：戰鬥！

台學生時隔1年訪美寄宿家庭　Home妹見他驚喜現身爆哭

為何有些算命老師收費高　師傅揭：算得準業障纏身

典典寶寶學用筷子吃飯「左右手都OK」　泳池滑倒...被劉子銓笑「狂記仇」XD

熱血男狂練Curry一段式投籃　投2萬球「0基礎→精準三分」

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面