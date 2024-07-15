台東深夜飛車亂鬥！他欠錢還亮球棒、開山刀砸賓士　涉案7嫌全落網

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記者楊漢聲、趙蔡州／台東報導

台東市13日深夜10點多發生街頭飛車追逐事件，一名楊姓男子由於債務糾紛，遭許姓、陳姓男子開車追逐，2人不但高速衝撞他駕駛的賓士車，還拿出球棒、開山刀砸車示威。警方除了當場逮捕許、陳2人外，後續又陸續拘提5人到案，全案訊後依妨害秩序、毀損及公共危險等罪嫌，移送台東地檢署偵辦。

事件發生在13日深夜10點多，涉案人陳男積欠受害人楊男債務，兩人相約在台東市連航路談判還錢，不料楊男駕駛賓士車剛到場，就遭人飛車追逐衝撞，接著車上一群年輕人拿著球棒、開山刀瘋狂朝賓士車猛砸，直到警方趕到現場，陳男及許男才立刻駕車逃逸，其他人也立刻四散離開現場。

▲警方除了13日逮捕的陳、許2人外，14日陸續將陳姓、黃姓、楊姓、侯姓及張姓男子拘提到案。（圖／記者楊漢聲翻攝）

台東警方收到民眾通報後，立刻派出快打部隊前往，趕到後發現一輛黑色賓士車嚴重毀損，所幸現在沒有人員死傷，並得知陳男、許男2名嫌疑人駕車逃離，立刻聯繫線上警網進行追捕，最終在一處路口成功追上2人，將2人當場壓制逮捕，帶回駐地偵詢。

事件發生後，台東警分局與刑大偵二隊成立專案小組，經漏夜追查相關涉案人身份後，除了13日逮捕的陳、許2人外，14日陸續拘提陳姓、黃姓、楊姓、侯姓及張姓男子等人，涉案7名犯嫌全數查緝到案，全案訊後依妨害秩序、毀損及公共危險等罪嫌，移送臺東地檢署偵辦。