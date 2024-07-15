　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

遊客亂丟便當！害林業署人員冒險垂吊5公尺撿　網斥：超沒水準

記者楊惠琪／台北報導

太平山國家森林遊樂區今在臉書貼文指出，上周日接獲通報，有遊客把吃完的便當直接往邊坡丟棄，園區獲報後隨即動員4名園區工作人員攀繩垂吊到5公尺深的山坡撿拾，而在擴大巡檢也發現，在翠峰景觀道路也有團客吃剩的便當，直接放在路邊，讓網友怒批：「超沒水準，應該重罰。」園方表示，依《森林法》最高可開罰6萬元。

▲遊客亂丟便當，害園區人員冒險攀繩清理。（圖／太平山森林遊樂區提供）

▲遊客亂丟便當，害園區人員冒險攀繩垂吊到5公尺深的邊坡撿拾。（圖／太平山森林遊樂區提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

太平山森林遊樂區表示，之前就曾發生有旅行團，發排骨便當給團客，有民眾把吃不完的廚餘，以及一片一片的排骨就往邊坡下丟；上周日又接獲通報，有遊客把吃完的便當直接往下丟，因擔心破壞生態環境、衝擊原生動物食性與行為等，緊急調派人手冒險攀繩垂吊撿拾。

▲遊客亂丟便當，害園區人員冒險攀繩清理。（圖／太平山森林遊樂區提供）

▲遊客亂丟垃圾，害園區人員冒險攀繩清理。（圖／太平山森林遊樂區提供）

太平山森林遊樂區經理阮明揚指出，幾次接獲通報都是在停車場附近的景觀道路或邊坡，因常有旅行團以9人座小巴帶團一日遊，不排除是司機吃完順手丟棄，之前也曾有旅行團直接把遊客沒吃完的便當連同保麗龍箱直接丟棄路邊。

阮明揚表示，為避免遊客任意丟棄食物、垃圾等，將針對幾處容易亂丟垃圾熱點加強巡邏、增設監視器，也會同太平山派出所及太平山工作站強化巡視，並在團客入園的第一站入口售票站，逐車加強宣導，餐後垃圾不能亂丟，若能把垃圾自行帶下山會更好。

太平山國家森林遊樂區指出，在森林遊樂區內棄置廢棄物，依《森林法》第56條規定，可處1000元以上、6萬元以下罰鍰。

ET快訊
錄實境出海撿到「龍涎香」！KID一看傻了：市值破千萬都有可能
澎恰恰飛大陸賺錢！　2.4億債務剩一半
快訊／中環賣315張台積電　獲利1624萬元
快訊／川普遇暗殺濺血！妻發聲明
快訊／國道嚴重車禍！2人命危8傷　車門噴滿血
快訊／庭訊2小時結束　黃子佼手握水瓶快步離去
快訊／大雨狂炸台南！路樹倒塌...排水孔變噴泉
三重毒蟲撞死警　騎樓男命大逃劫瞬間曝！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

獨／高雄追星之都！韓藝人下榻這房型　紅髮艾德、Coldplay住總套

2地「紫爆」高溫飆37度　周末可能有颱風！預估路徑曝

熱傷害4種狀況！熱衰竭與中暑最危險　醫曝治療掌握「三快」

喪禮跳起滑步舞？法師帶頭「大繞場」...家屬喘大氣頻憋笑

家長自救轉傳「北市私幼黑歷史」　立委批：太保護加害人資訊

台日攜手開航「基隆-石垣客貨運航線」　114年中首航

基隆1粉專「連4天發清涼片」還有全裸女！衛生局報警：被盜勿上當

超準時下班！同事「偷偷離職5大前兆」！全場點頭：超級準

跛腳大媽「辛苦賣麵」沒冷氣吹！背景卻震驚他：一堆隱形老富豪

航空業搶布局美國航點　華航評估直飛東北角「華府列入考慮」

爸貼孕肚對女兒做胎前教育　她出生狂哭一聽暗號秒安靜

為何有些算命老師收費高　師傅揭：算得準業障纏身

典典寶寶學用筷子吃飯「左右手都OK」　泳池滑倒...被劉子銓笑「狂記仇」XD

台學生時隔1年訪美寄宿家庭　Home妹見他驚喜現身爆哭

川普中彈被特勤肉身保護　右耳爆血振臂高呼：戰鬥！

5億車聚！重機休息站開幕　顏清標騎250萬神車催油門

熱血男狂練Curry一段式投籃　投2萬球「0基礎→精準三分」

川普遇襲特勤開槍反擊　槍手被當場擊斃倒屋頂

爸半夜進女兒房間「偷愛犬」　連窩一起拖走只求牠陪睡XD

黃子韜認愛徐藝洋！緋聞傳4年　曬親吻照：願我們永遠是我們

獨／高雄追星之都！韓藝人下榻這房型　紅髮艾德、Coldplay住總套

2地「紫爆」高溫飆37度　周末可能有颱風！預估路徑曝

熱傷害4種狀況！熱衰竭與中暑最危險　醫曝治療掌握「三快」

喪禮跳起滑步舞？法師帶頭「大繞場」...家屬喘大氣頻憋笑

家長自救轉傳「北市私幼黑歷史」　立委批：太保護加害人資訊

台日攜手開航「基隆-石垣客貨運航線」　114年中首航

基隆1粉專「連4天發清涼片」還有全裸女！衛生局報警：被盜勿上當

超準時下班！同事「偷偷離職5大前兆」！全場點頭：超級準

跛腳大媽「辛苦賣麵」沒冷氣吹！背景卻震驚他：一堆隱形老富豪

航空業搶布局美國航點　華航評估直飛東北角「華府列入考慮」

紓解公車駕駛不足！觀音區「桃小巴」7／16搶先通車

核三延役有2大前提　鄭麗君：核安確保、解決核廢料問題

財政部：他益信託房地符合5條件　「可視自住」適用優惠稅率

關警分局長、議員、鎮長「攔詐總動員」　戳破愛情泡泡阻詐

「2024雲警青春羽飛揚」聯誼賽　點燃200青少年運動熱情

設局約砲動私刑！悍女疑被拍性愛片　他開心赴約慘遭2煞狠K

電線疏於保養釀火災　電器要定期檢查

獨／高雄追星之都！韓藝人下榻這房型　紅髮艾德、Coldplay住總套

台新藥8月上旬掛牌上市　台灣首家「眼科新藥」取得美國藥證

移動公益！和泰集團捐贈桃園1000趟yoxi接駁服務

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

生活熱門新聞

快訊／PO帳號惹議！三重警妻「一早再發文」

信義區「半夜爆人潮」塞滿香堤大道　內行曝原因

病毒大爆發！　全家都中鏢

她狂吼「求你放我走」衝出醫院　護理師嚇到魂快飛走

三重警殉職初算「撫卹金僅80萬」！網刷一排喊扯

本周可能有颱風！　預估路徑曝

瑞豐夜市水煮玉米3支230！業者：坐高速來的

北車大廳湧人潮「低頭猛滑手機」　內行曝真相

一早被12萬5砸醒「00919配息入帳了」！全場羨煞

今「下最多」地區曝　明起西北雨擴大

快訊／大雷雨猛轟2地　狂風暴雨宛如颱風天

4縣市大雨特報　下到入夜

快訊／大雷雨往南襲高雄　警戒1小時

更多熱門

相關新聞

番仔園圳「廢油一條鏈」　兄弟涉轉賣遭收押

番仔園圳「廢油一條鏈」　兄弟涉轉賣遭收押

台中市環保局去年接獲陳情，烏日區東園里番仔園圳遭偷倒水肥及廢油水，案經台中地檢署偵結，去年9月起訴「廢油一條鏈」的相關不肖廠商、環保公司等19人，並聲請沒收犯罪所得逾1億元。台中地檢署持續深入追查，再發現張姓兄弟經營的三井石油、東欣油品科技公司也是共犯結構，檢警上週展開第5波搜索，帶回張姓兄弟等5人，檢察官複訊後依違反廢清法等罪聲押張姓兄弟獲准，其餘人以5萬元至10萬元不等金額交保。

池南Chill一夏　3項親子活動8月展開

池南Chill一夏　3項親子活動8月展開

王陽明自曝配件多到被老婆蔡詩芸笑

王陽明自曝配件多到被老婆蔡詩芸笑

警看工人罰18萬不忍：拿嘉獎毀老實人一生

警看工人罰18萬不忍：拿嘉獎毀老實人一生

受邀擔任氣候委員會顧問　李遠哲表態：使用核電「大方向是對的」

受邀擔任氣候委員會顧問　李遠哲表態：使用核電「大方向是對的」

關鍵字：

環保森林遊樂區遊客行為垃圾問題罰則

讀者迴響

熱門新聞

即／29歲女國道突跳車　遭後車輾過慘死

KID老婆「挺孕肚洗他的褲子」

當著家人面突跳車！29歲女國道遭後車衝撞亡　

殉職警妻PO捐款帳號「違法嗎」！

基隆警值班台遭撞亡　未達「因公殉職」惹議

殉職警妻子PO捐款帳號　警證實是真的

三重警撫卹金初算僅80萬　遺孀留職停薪養4歲兒

蔡依林心碎！　「痛別18歲愛兒」悲喊：還想再緊抱著你

快訊／PO帳號惹議！三重警妻「一早再發文」

信義區「半夜爆人潮」塞滿香堤大道　內行曝原因

正妹泰國失蹤疑遭綁架肢解！生前最後畫面曝

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

全民買單！　高醫烏龍害多起冤獄

29歲女國道跳車遭撞死　肇事駕駛曝車速95km

八點檔男星二度爆性騷！林雨宣同劇認了：有被搭話

更多

最夯影音

更多

爸貼孕肚對女兒做胎前教育　她出生狂哭一聽暗號秒安靜

為何有些算命老師收費高　師傅揭：算得準業障纏身

典典寶寶學用筷子吃飯「左右手都OK」　泳池滑倒...被劉子銓笑「狂記仇」XD

台學生時隔1年訪美寄宿家庭　Home妹見他驚喜現身爆哭

川普中彈被特勤肉身保護　右耳爆血振臂高呼：戰鬥！

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面