遊客亂丟便當！害林業署人員冒險垂吊5公尺撿　網斥：超沒水準

記者楊惠琪／台北報導

太平山國家森林遊樂區今在臉書貼文指出，上周日接獲通報，有遊客把吃完的便當直接往邊坡丟棄，園區獲報後隨即動員4名園區工作人員攀繩垂吊到5公尺深的山坡撿拾，而在擴大巡檢也發現，在翠峰景觀道路也有團客吃剩的便當，直接放在路邊，讓網友怒批：「超沒水準，應該重罰。」園方表示，依《森林法》最高可開罰6萬元。

▲遊客亂丟便當，害園區人員冒險攀繩垂吊到5公尺深的邊坡撿拾。（圖／太平山森林遊樂區提供）

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太平山森林遊樂區表示，之前就曾發生有旅行團，發排骨便當給團客，有民眾把吃不完的廚餘，以及一片一片的排骨就往邊坡下丟；上周日又接獲通報，有遊客把吃完的便當直接往下丟，因擔心破壞生態環境、衝擊原生動物食性與行為等，緊急調派人手冒險攀繩垂吊撿拾。





▲遊客亂丟垃圾，害園區人員冒險攀繩清理。（圖／太平山森林遊樂區提供）

太平山森林遊樂區經理阮明揚指出，幾次接獲通報都是在停車場附近的景觀道路或邊坡，因常有旅行團以9人座小巴帶團一日遊，不排除是司機吃完順手丟棄，之前也曾有旅行團直接把遊客沒吃完的便當連同保麗龍箱直接丟棄路邊。

阮明揚表示，為避免遊客任意丟棄食物、垃圾等，將針對幾處容易亂丟垃圾熱點加強巡邏、增設監視器，也會同太平山派出所及太平山工作站強化巡視，並在團客入園的第一站入口售票站，逐車加強宣導，餐後垃圾不能亂丟，若能把垃圾自行帶下山會更好。

太平山國家森林遊樂區指出，在森林遊樂區內棄置廢棄物，依《森林法》第56條規定，可處1000元以上、6萬元以下罰鍰。