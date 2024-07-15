再揪黑心業者！台中番仔園圳「廢油一條鏈」　兄弟涉轉賣遭收押

▲番仔園圳廢油案，台中地檢署再揪出不肖業者。（圖／台中地檢署提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市環保局去年接獲陳情，烏日區東園里番仔園圳遭偷倒水肥及廢油水，案經台中地檢署偵結，去年9月起訴「廢油一條鏈」的相關不肖廠商、環保公司等19人，並聲請沒收犯罪所得逾1億元。台中地檢署持續深入追查，再發現張姓兄弟經營的三井石油、東欣油品科技公司也是共犯結構，涉嫌收受廢油再轉賣，檢警上週展開第5波搜索，帶回張姓兄弟等5人，檢察官複訊後依違反廢清法等罪聲押張姓兄弟獲准，其餘人以5萬元至10萬元不等金額交保。

台中地檢署指出，檢察官陳宜君去年3月29日，偵辦烏日區番仔園圳遭不法人士傾倒廢潤滑油、廢油混合物一案，指揮保七總隊第三大隊第二中隊、環境管理署中區環境管理中心，會同台中市環保局等單位共組專案小組，查出番仔園溝圳多年來遭不肖廠商亂倒廢棄切削油等各種廢油，導致強酸、重金屬沿溝渠流入農田，並有多間金屬加工廠、油品及環保公司勾結，形成「廢油一條鏈」的環保犯罪產業鍊。

檢方自去年3月起，陸續執行4波掃蕩行動，去年9月偵結，起訴包括14名自然人、5間公司等共19人，並聲請沒收犯罪所得總計超過1億元。

專案小組溯源調查，發現仍有其他業者罔顧法令，繼續亂倒廢油，經掌握相關事證，檢方於11日指揮專案小組持拘票執行第5波搜索，查獲三井石油、東欣油品公司的負責人張姓兄弟，非法進行廢液壓油、滑道油、廢切削油等廢油混合，再將廢油處理後轉賣。

全案帶回涉案人等5人，張姓兄弟訊後遭聲押禁見，其餘3人分別以5萬元至10萬元不等金額交保。警方清查公司帳冊初估，張姓兄弟違法行為恐超過17年時間。

▲▼專案小組溯源調查，發現仍有其他業者罔顧法令，繼續亂倒廢油。（圖／台中地檢署提供）



台中地檢署呼籲，不法犯罪集團切勿再心存僥倖，本署對於任何波壞生態及環保之不 法行為，將積極持續查辦並予以嚴懲，以維護生態之永續，並捍衛環 境正義與國土之健全與完整。