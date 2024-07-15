　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

再揪黑心業者！台中番仔園圳「廢油一條鏈」　兄弟涉轉賣遭收押

▲▼ 。（圖／台中地檢署提供）

▲番仔園圳廢油案，台中地檢署再揪出不肖業者。（圖／台中地檢署提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市環保局去年接獲陳情，烏日區東園里番仔園圳遭偷倒水肥及廢油水，案經台中地檢署偵結，去年9月起訴「廢油一條鏈」的相關不肖廠商、環保公司等19人，並聲請沒收犯罪所得逾1億元。台中地檢署持續深入追查，再發現張姓兄弟經營的三井石油、東欣油品科技公司也是共犯結構，涉嫌收受廢油再轉賣，檢警上週展開第5波搜索，帶回張姓兄弟等5人，檢察官複訊後依違反廢清法等罪聲押張姓兄弟獲准，其餘人以5萬元至10萬元不等金額交保。

台中地檢署指出，檢察官陳宜君去年3月29日，偵辦烏日區番仔園圳遭不法人士傾倒廢潤滑油、廢油混合物一案，指揮保七總隊第三大隊第二中隊、環境管理署中區環境管理中心，會同台中市環保局等單位共組專案小組，查出番仔園溝圳多年來遭不肖廠商亂倒廢棄切削油等各種廢油，導致強酸、重金屬沿溝渠流入農田，並有多間金屬加工廠、油品及環保公司勾結，形成「廢油一條鏈」的環保犯罪產業鍊。

檢方自去年3月起，陸續執行4波掃蕩行動，去年9月偵結，起訴包括14名自然人、5間公司等共19人，並聲請沒收犯罪所得總計超過1億元。

專案小組溯源調查，發現仍有其他業者罔顧法令，繼續亂倒廢油，經掌握相關事證，檢方於11日指揮專案小組持拘票執行第5波搜索，查獲三井石油、東欣油品公司的負責人張姓兄弟，非法進行廢液壓油、滑道油、廢切削油等廢油混合，再將廢油處理後轉賣。

全案帶回涉案人等5人，張姓兄弟訊後遭聲押禁見，其餘3人分別以5萬元至10萬元不等金額交保。警方清查公司帳冊初估，張姓兄弟違法行為恐超過17年時間。

▲▼ 。（圖／台中地檢署提供）

▲▼專案小組溯源調查，發現仍有其他業者罔顧法令，繼續亂倒廢油。（圖／台中地檢署提供）

▲▼ 。（圖／台中地檢署提供）

台中地檢署呼籲，不法犯罪集團切勿再心存僥倖，本署對於任何波壞生態及環保之不 法行為，將積極持續查辦並予以嚴懲，以維護生態之永續，並捍衛環 境正義與國土之健全與完整。

ET快訊
黃子佼沒遲到！「晚22分鐘」原因曝光
快訊／大雷雨猛轟2地　狂風暴雨宛如颱風天
不算因公殉職！三重警初算「撫卹金僅80萬」　網刷一排喊扯
奧運羽球男雙籤表出爐　麟洋配要多打1場
馬來貘「貘莉」生了！貘克遺腹子是男生　體重7.05公斤
快訊／4縣市大雨特報　下到入夜
靠股票賺2億！30歲年輕人「現金」買信義區豪宅
29歲女國道跳車亡！爸媽悲痛　肇事駕駛時速95：只看到白白的
史上最大收購案！Google母公司傳7500億併Wiz

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

沒抓好角度！高雄貨櫃車「車斗勾電線」　電桿遭連根拔起躺地

黃子佼沒遲到！「晚22分鐘現身」原因曝光…2律師法庭外待命打PASS

高雄拖板車固定繩索斷裂　巨型水泥管砸車頭！花3小時排除路況

再揪黑心業者！台中番仔園圳「廢油一條鏈」　兄弟涉轉賣遭收押

誤闖機車禁行區！2女遊客金門地下道自撞　20歲女臉部受傷送醫

接下重擔！明接掌台南市警局　林國清今拜會黃偉哲

獄政改革史上最多監所首長調動　法務部政次徐錫祥親臨主持交接

29歲女國道跳車遭撞死！爸媽忍悲認屍相驗　肇事駕駛曝車速95km

三重男吸喪屍煙彈撞死警　南投衛生局：麻醉藥依託咪酯遭濫用

快訊／遲到22分鐘！網購7少女不雅片「最小12歲」　黃子佼現身開庭

爸貼孕肚對女兒做胎前教育　她出生狂哭一聽暗號秒安靜

為何有些算命老師收費高　師傅揭：算得準業障纏身

典典寶寶學用筷子吃飯「左右手都OK」　泳池滑倒...被劉子銓笑「狂記仇」XD

台學生時隔1年訪美寄宿家庭　Home妹見他驚喜現身爆哭

川普中彈被特勤肉身保護　右耳爆血振臂高呼：戰鬥！

5億車聚！重機休息站開幕　顏清標騎250萬神車催油門

熱血男狂練Curry一段式投籃　投2萬球「0基礎→精準三分」

川普遇襲特勤開槍反擊　槍手被當場擊斃倒屋頂

爸半夜進女兒房間「偷愛犬」　連窩一起拖走只求牠陪睡XD

黃子韜認愛徐藝洋！緋聞傳4年　曬親吻照：願我們永遠是我們

沒抓好角度！高雄貨櫃車「車斗勾電線」　電桿遭連根拔起躺地

黃子佼沒遲到！「晚22分鐘現身」原因曝光…2律師法庭外待命打PASS

高雄拖板車固定繩索斷裂　巨型水泥管砸車頭！花3小時排除路況

再揪黑心業者！台中番仔園圳「廢油一條鏈」　兄弟涉轉賣遭收押

誤闖機車禁行區！2女遊客金門地下道自撞　20歲女臉部受傷送醫

接下重擔！明接掌台南市警局　林國清今拜會黃偉哲

獄政改革史上最多監所首長調動　法務部政次徐錫祥親臨主持交接

29歲女國道跳車遭撞死！爸媽忍悲認屍相驗　肇事駕駛曝車速95km

三重男吸喪屍煙彈撞死警　南投衛生局：麻醉藥依託咪酯遭濫用

快訊／遲到22分鐘！網購7少女不雅片「最小12歲」　黃子佼現身開庭

被面試官瘋狂貶低！她「回擊1句」空氣瞬間凝結：講到痛處了

航空業搶布局美國航點　華航評估直飛東北角「華府列入考慮」

【廣編】Mateas手搖鮮奶茶！Dr.Milker極鮮乳與斯里蘭卡茶葉　頂級品飲體驗

桃園科技風Motel開箱！獨享巨無霸SPA衛浴　看電影配BOSE音響超爽

遊客亂丟便當！害林業署人員冒險垂吊5公尺撿　網斥：超沒水準　　

知名喜餅「but.」出包！網友吃到「一塊塑膠」　衛生局派員稽查

沒抓好角度！高雄貨櫃車「車斗勾電線」　電桿遭連根拔起躺地

張育成16日主場繼續挑戰首轟　對決兄弟左投魏碩成

中國上半年對俄出口　4年來首見下滑

路邊牆角冒出「詭異雙頭蛇」　男嚇壞仔細一看竟是別種生物

2M長巨蛇「絕美交纏」30mins 墾丁水塘邊挺直身軀激戰曝光

社會熱門新聞

即／29歲女國道突跳車　遭後車輾過慘死

當著家人面突跳車！29歲女國道遭後車衝撞亡　

殉職警妻子PO捐款帳號　警證實是真的

基隆警值班台遭撞亡　未達「因公殉職」惹議

三重警撫卹金初算僅80萬　遺孀留職停薪養4歲兒

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

全民買單！　高醫烏龍害多起冤獄

恐怖瞬間畫面！桃園嚴重車禍1死5傷　男遭輾壓亡

29歲女國道突跳車遭撞死　媽驚站路肩目擊慘狀

新竹6歲女童光腳走柏油路「燙出水泡」　社會處安置

20歲女大生載3同學出遊　對撞小貨車側翻

29歲女國道跳車遭撞死　肇事駕駛曝車速95km

龜山小客車飛到對向連撞3車！釀1死4傷

顏清標戴斗笠騎重機挨罵！試騎250萬神車：比較少騎了

更多熱門

相關新聞

王陽明自曝配件多到被老婆蔡詩芸笑

王陽明自曝配件多到被老婆蔡詩芸笑

新加坡時尚品牌「小CK」CHARLES & KEITH和集團姐妹牌PEDRO，共同舉辦秋季新品上市暨環保創意工作坊啟動活動，更特別請來一向很致力於海洋保護的男神王陽明共襄盛舉，他除了搶先穿上由環保材質製成的秋季新品，展現環保也能很時尚的一面，他也自曝因為重視搭配，自己的配件不比女生少，甚至被老婆蔡詩芸笑「為什麼這麼多」。

受邀擔任氣候委員會顧問　李遠哲表態：使用核電「大方向是對的」

受邀擔任氣候委員會顧問　李遠哲表態：使用核電「大方向是對的」

「開冷氣關窗戶」一堆人做錯了！　環保局曝正確開法

「開冷氣關窗戶」一堆人做錯了！　環保局曝正確開法

新北V世代小小志工營　百名家庭化身環保小英雄

新北V世代小小志工營　百名家庭化身環保小英雄

巴黎奧運薰衣草紫跑道　台灣也有

巴黎奧運薰衣草紫跑道　台灣也有

關鍵字：

環保台中地檢署廢油環境犯罪台中環保局

讀者迴響

熱門新聞

即／29歲女國道突跳車　遭後車輾過慘死

KID老婆「挺孕肚洗他的褲子」

當著家人面突跳車！29歲女國道遭後車衝撞亡　

殉職警妻PO捐款帳號「違法嗎」！

殉職警妻子PO捐款帳號　警證實是真的

基隆警值班台遭撞亡　未達「因公殉職」惹議

蔡依林心碎！　「痛別18歲愛兒」悲喊：還想再緊抱著你

快訊／PO帳號惹議！三重警妻「一早再發文」

三重警撫卹金初算僅80萬　遺孀留職停薪養4歲兒

信義區「半夜爆人潮」塞滿香堤大道　內行曝原因

正妹泰國失蹤疑遭綁架肢解！生前最後畫面曝

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

全民買單！　高醫烏龍害多起冤獄

數學資優生成刺川兇手！車上家中搜出爆裂物

八點檔男星二度爆性騷！林雨宣同劇認了：有被搭話

更多

最夯影音

更多

爸貼孕肚對女兒做胎前教育　她出生狂哭一聽暗號秒安靜

為何有些算命老師收費高　師傅揭：算得準業障纏身

典典寶寶學用筷子吃飯「左右手都OK」　泳池滑倒...被劉子銓笑「狂記仇」XD

台學生時隔1年訪美寄宿家庭　Home妹見他驚喜現身爆哭

川普中彈被特勤肉身保護　右耳爆血振臂高呼：戰鬥！

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面