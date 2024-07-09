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受邀擔任氣候委員會顧問　李遠哲表態：使用核電「大方向是對的」

▲▼前中研院長李遠哲。（圖／記者林銘翰攝）

▲中研院前院長李遠哲將出任氣候委員會顧問。（圖／ETtoday資料照）

文／中央社

中研院前院長李遠哲今天表示，已接受賴總統邀請，將出任氣候委員會顧問；面對能源轉型的議題，李遠哲直言認同童子賢建議使用核電的觀點，雖然受很多人批評，「但大方向是對的」。

總統賴清德6月19日主持「信賴新政 時代新台灣」就職滿月記者會，會中宣布成立「國家氣候變遷對策委員會」、「全社會防衛韌性委員會」及「健康台灣推動委員會」，替國家發展擬定戰略，與民間力量展開對話，和國際社會深化合作，更為未來的台灣展開行動。

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中研院前院長李遠哲今天在網路節目「中午來開匯」，接受主持人黃光芹訪問。

李遠哲在節目中自曝，賴總統昨天邀請他擔任氣候委員會顧問，而他已經答應；李遠哲對此表示「很高興」，說自己已經87歲，也在世界各國參與2050淨零的討論，他認為自己有經驗、有責任要告訴大家。

主持人提問和碩董事長童子賢建議核能作為基載電力一事。李遠哲表示，自己從顧問的角度告訴大家，童的說話是很有道理的。

李遠哲說明，隨著全球暖化，溫度上升，地球會變成不適宜人類居住的地方；如麥加朝聖之旅就死了1000多人；面臨氣候變遷，人類不努力，滅絕最主要的可能就是熱死。

李遠哲坦言，就目前人類所有的技術，雖然核電有它的缺點，但可能帶來的災害與全人類的滅絕還是不能比，因此同意童的話，認真面對核電使用，延役、或使用新的核電廠；雖然受很多人批評，「但大方向是對的」。

李遠哲說，不用核電、只用綠能來彌補，以目前台灣的大小、人口密度，很不容易做到的。

李遠哲語重心長地說，其實人類社會沒有多大的選擇，一定要減量溫室氣體到位，不然就會像恐龍滅絕，之前生命滅絕是因為火山爆發，這次是人類改變環境、改變大氣層，變得愈熱，是自己製造不好的環境，走上滅絕的路；他強調這不是危言聳聽，是科學家的觀點、負責任的態度。

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