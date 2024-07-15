批賴清德把青鳥當成私人部隊　趙少康：把國家鬧得雞犬不寧才甘心

▲ 總統賴清德。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

立法院藍白版本「國會改革案」通過，民進黨政府聲請釋憲，目前進入憲法法庭暫時處分準備程序。總統賴清德則在13日表示，若政黨不接受大法官釋憲案裁定，人民就會有噓聲，「青鳥會飛出來」。對此，前中廣董事長趙少康今（15日）表示，原來青鳥是賴清德組建的「私人部隊」？這是總統該講的話嗎？賴清德上任以來，好事沒做一件，倒是四處放火，滿腦子要把青鳥放出來，到底想做什麼？非把國家鬧得雞犬不寧才甘心？



趙少康於臉書表示，「國會改革法案」通過後，民進黨分四路提起釋憲。釋憲結果還沒出來，賴清德就說，如果政黨不接受大法官釋憲結果「青鳥會飛出來」。

趙少康批評，身為總統，講出這樣的話簡直令人不敢相信，這是總統該講的話嗎？原來青鳥是賴清德組建的「私人部隊」？還是護衛賴清德對抗立法院的工具？青鳥原來真是賴清德的「御用小鳥」，青鳥們聽在耳裡，不知道做何感想？

趙少康認為，賴清德從上任以來，好事沒做一件，倒是四處放火，挑動兩岸跟朝野緊張。民進黨打著為台灣爭民主的大旗，從街頭運動起家，利用群眾力量順利組黨，甚至將邁入第12年執政，做出來的事卻都是「以民主之名的獨裁」，群眾已經成為民進黨利用、指使的工具，更是用來政治鬥爭的「錦衣衛」，而不是民意的展現。

趙少康說，在賴清德心裡，自己得票只有40%、立法院席次不過半都沒關係，只要指揮青鳥包圍立法院，威脅立委就好，難怪身為「少數總統」，至今卻不願意跟在野黨溝通、和解，原來就是自恃有一支「私人部隊」可以運用，但身為總統，可以這樣威脅民意代表？

最後，趙少康強調，賴清德真是小看在野黨的決心跟素質，為了監督制衡民進黨的貪污、不當施政，立委該表決或討論的都會照做，怎麼會輕易被威脅？如果未來對大法官解釋，在野黨不服氣，一定也會尋求其他方式修正。而賴清德滿腦子要把青鳥放出來，到底想做什麼？非把國家鬧得雞犬不寧才甘心？

▼趙少康批評賴清德「青鳥飛出說」。（圖／翻攝自Facebook／趙少康）