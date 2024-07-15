賴清德核定「司法院大法官提名審薦小組」　蕭美琴出任召集人

▲總統賴清德。（資料照／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

現任大法官15人中，包括105年11月1日就任的許宗力、蔡烱燉、許志雄、張瓊文、黃瑞明、詹森林、黃昭元等7位大法官，任期將在今（113）年10月31日屆滿。總統府表示，總統賴清德已核定一百十三年司法院大法官提名審薦小組設置要點，敦聘副總統蕭美琴、司法院前院長賴英照、前副院長謝在全、前大法官林錫堯、全國律師聯合會前理事長陳彥希5人為提名審薦小組委員，並由蕭美琴任召集人。

總統府表示，為使大法官任期銜接，發揮憲政功能，賴清德將依據憲法增修條文規定，提名包含正、副院長在內的7位大法官人選，咨請立法院同意後任命。

總統府發言人郭雅慧表示，大法官是憲政的守護者、人權的捍衛者。總統為行使憲法賦予的提名職權，已核定一百十三年司法院大法官提名審薦小組設置要點，敦聘副總統蕭美琴、司法院前院長賴英照、前副院長謝在全、前大法官林錫堯、全國律師聯合會前理事長陳彥希5人為提名審薦小組委員，並指請蕭美琴擔任召集人，賴英照為副召集人。

郭雅慧表示，審薦小組將襄助總統以公開、公平、公正方式提名大法官，預訂於7月16日召開第1次會議，展開審薦工作（依慣例不含正、副院長），會後將發布新聞，在總統府官網刊登徵才公告，並函請機關、學校及團體推薦，接受社會各界推（自）薦大法官候選人。