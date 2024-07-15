分析賴清德下一刀揮向柯文哲　羅旺哲：讓民眾黨消風是勝利方程式

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

前桃園市長、前海基會董事長鄭文燦因貪汙案遭羈押禁見，外界猜測是總統賴清德「政壇大整肅」第一步，更有媒體人點名下個就是民眾黨主席柯文哲。對此，媒體人羅旺哲今（15日）表示，民進黨希望藉著政治議題攻防，把支持柯文哲的票源，拉去民進黨。因為比起國民黨支持者，柯文哲票源「移動率可能更高」，如此一來，綠營下一刀揮向柯文哲，合情合理。這應該就是賴清德，2028最好的「勝利方程式」。

羅旺哲於臉書表示，前桃園市長鄭文燦涉貪被收押，讓外界討論，賴清德總統下一刀，會揮向誰？外界點名，民眾黨主席柯文哲，可能是最大目標。

但為何會有這樣的討論？羅旺哲回顧從1月13號選舉結束以來，民進黨針對民眾黨、對柯文哲的相關議題，並沒有手軟。很大一部分的原因，就是柯文哲在這次總統大選，拿到了許多「年輕族群」的票源，民進黨希望藉由一次次政治議題攻防，把支持柯文哲的票源，拉去民進黨。柯文哲支持者會不會流失？這無法確定。但可能會使得柯文哲，未來要拓展更多支持者，會更有難度。

羅旺哲說，很多人可能會問，柯文哲的支持者，很多也是討厭民進黨，怎麼可能因為民進黨追打後，轉投支持。他認為，確實民眾黨支持者討厭民進黨，但會喜歡國民黨嗎？這個答案，只有民眾黨的支持者最清楚。

羅旺哲認為，如果綠營下個目標是柯文哲，那等於賴清德總統或是民進黨，有把握將柯文哲打下去，票源回到民進黨身上，會比回到國民黨的還要多。所以，比起對付國民黨，打到底，藍營支持者也不會去支持賴清德，但相比之下，柯文哲身上的票源，「移動率可能更高」，

最後，羅旺哲總結，照著這樣的脈絡，綠營下一刀揮向柯文哲，嚇跑民眾黨支持者，就合情合理。畢竟台灣政治版圖，從幾次大選來看，早已「綠大於藍」。因此，讓民眾黨提早「消風」，到2028成為藍綠對決，這應該是賴清德總統，甚至民進黨，最希望的情況，也可能是最好的「勝利方程式」。他強調，另一種角度就是，賴清德總統，只要在藍、綠對決勝利，就可以「撕掉少數總統標籤」。

▼總統賴清德。（圖／總統府提供）