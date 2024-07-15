揭賴清德「青鳥飛出說」恐嚇在野黨　賴士葆：只搞鬥爭人民不接受

▲總統賴清德。（圖／記者黃國霖攝）

記者郭運興／台北報導

立法院藍白版本「國會改革案」通過，民進黨政府聲請釋憲，目前進入憲法法庭暫時處分準備程序。總統賴清德則在13日表示，若政黨沒接受大法官釋憲案的裁定，人民就會有噓聲，「青鳥會飛出來」。對此，國民黨立委賴士葆今（15日）指出「兩層意義」表示，第一，代表正往著沒收國會改革案的方向走。第二，這是道地的恐嚇在野黨、非綠選民。他批評，只會搞鬥爭的總統，人民不會接受的！

賴清德13日出席民進黨新竹市舉辦的活動時，將立法院現況比喻成棒球賽，他表示，打擊者安全上壘或出局都需尊重裁判，所以每個政黨都要發揮民主精神，接受大法官裁定，國家就可以穩定前進，否則人民會有噓聲，「青鳥會飛出來」。

對此，賴士葆於臉書表示，賴清德的「青鳥飛出來說」內含兩層意義，第一，賴清德判斷大法官暫時處分，乃至於後續的釋憲結果都是「有利於民進黨」，也代表正往著沒收國會改革法案的方向走。

賴士葆再說，第二，如果在野黨不接受，民進黨則要發動群眾上街，這是道地的恐嚇在野黨、恐嚇非綠選民。他批評，這種只會搞鬥爭、不尊重民主程序正義的總統，人民是不會接受的！

▼國民黨立委賴士葆。（圖／記者屠惠剛攝）