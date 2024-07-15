賴清德宣示「公開政治檔案」三大方向　不可藉故把重要資訊遮蔽

▲總統賴清德視察政治檔案開放應用情形。（圖／總統府記者聯誼會）



記者陶本和／台北報導

已故民進黨前主席施明德曾向行政院研考會檔案管理局申閱相關檔案，但發現經過30年解密年限後，還是只能看到被塗銷的影本。對此，總統賴清德15日視察檔案局有關政治檔案開放應用情形，並當場宣示三大方向，要求除了牽涉國安、法律、當事人人權部分，否則應該以公開為主，也不可藉故把重要的資訊遮蔽。

賴清德認為，檔案過去是專制獨裁的政府，誣陷甚至迫害人民的紀錄，雖然斑斑血跡，但何嘗不是當事人對於民主運動所留下的功績。更令人難過的，也是家屬去探索他親人受到迫害真相的紀錄。

賴清德當場提出三大宣示：第一，檔案局每位同仁要抱著促進轉型正義的心情，態度上要化被動為主動；第二，國家檔案局要主動徵集各項檔案，除了牽涉到國安、法律、當事人人權的部分，否則的話，應該以公開為主；第三，各單位送來的檔案，也不可以藉故把重要的資訊遮蔽。有公開之名沒有公開之實，就沒有辦法落實政治檔案條例的精神。

至於賴清德今天前往觀看的檔案部分，據了解，他看了一份台南監獄地契（清朝時期），是清乾隆8年（西元1743年）的土地買賣契約，也是檔案局目前典藏最早的國家檔案；另外一份，則是228事件相關資料，這是2014年賴清德擔任台南市長時，將湯德章殉難日訂為「台南市正義與勇氣紀念日」，以紀念湯律師英勇堅韌的一生所表彰的台灣精神典範。

賴清德在參觀閱覽中心時，也觀看戒嚴解密檔案，包括台灣戒嚴、解嚴、動員戡亂國家法當時頒布檔案等，以及多元政治檔案。多元政治檔案包括前國大代表黃昭凱先生個人檔案與競選宣傳單，以及過去戒嚴時期的禁歌、禁書列表。