比較川普槍擊案　陳水扁再憶319：對大選結果並不生關鍵性影響

▲陳水扁。（圖／記者吳世龍攝）

記者皮心瑀／台北報導

美國前總統川普於美國當地時間13日在賓州出席造勢活動，竟在演說過程中遭埋伏在外的槍手開槍暗殺，雖見血但生命並無大礙，震驚國際，也讓人想起台灣當年319槍擊案。作為當事人的我國前總統陳水扁比較兩案間的差別，稱「319槍擊案對2004總統大選結果並不生關鍵性的影響」。

陳水扁指出，319槍擊案發生於2004年3月19日下午1點45分，投票日前一天，車掃拜票。發生在總統的故鄉台南，綠大於藍的地方。開槍兇嫌陳義雄案發後10天自殺身亡。槍擊案經美籍國際知名鑑識專家李昌鈺博士調查後，台南地檢及刑事局認定陳義雄為唯一兇嫌偵結。

陳水扁指出，2004年3月22日民進黨民調中心追蹤槍擊案對投票行為有影響的只有2.4%，其中1.3%改支持連宋，1.1%轉投陳呂，顯然319槍擊案對2004總統大選結果並不生關鍵性的影響。

至於川普槍擊案，陳水扁指出，發生時間於2024年7月13日下午6點，共和黨黨員代表提名大會開幕前2天，造勢演講。發生在被稱「美國的搖籃」賓州，巴特勒小鎮傾共和黨以白人居多。開槍兇嫌托馬斯·馬修·克魯克當場遭特工擊斃。FBI賓州匹茲堡辦事處特務羅杰克在記者會宣稱這是針對川普的暗殺，不是網傳的自導自演。

陳水扁認為，713槍擊案對總統大選的影響，一般認為對川普應有加分，但距11月5日總統大選投票還有將近4個月，選舉如化學，仍充滿變數。