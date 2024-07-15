賴清德期許自己是《射雕》周伯通！　兩手同時做不同事情

▲總統賴清德視察政治檔案開放應用情形。（圖／總統府記者聯誼會）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德15日視察檔案局有關政治檔案開放應用情形，他在現場細數被查禁的歌曲與書本列表。據了解，賴清德本身非常喜歡金庸小說，過去就曾多次公開引述小說中的人物台詞。他也曾期許自己能像金庸武俠小說《射雕英雄傳》、《神鵰俠侶》中人物周伯通一樣，「兩手同時做不同事情」，為國家社會有所貢獻。

賴清德在參觀閱覽中心時，觀看的戒嚴解密檔案，包括台灣戒嚴、解嚴、動員戡亂國家法當時頒布檔案等，以及多元政治檔案。多元政治檔案包括前國大代表黃昭凱先生個人檔案與競選宣傳單，以及過去戒嚴時期的禁歌、禁書列表。

在禁書列表方面，賴清德主動提及「射雕英雄傳」（也被禁），研究員許峰源表示，當年被禁是因為據稱毛澤東曾寫成吉思汗「只識彎弓射大鵰」，被認為有為「共匪」宣傳之嫌。但看到檔案，可以知道當年「俠義」小說，政府都不願意民眾閱讀，因此被查禁，嚴重影響人民日常生活。

禁歌則非常多，包括鄧麗君當年唱紅的《何日君再來》，因遭臆測「哪一天日本軍隊再來」而被查禁；《媽媽請你也保重》，則是因為認為阿兵哥想起故鄉會傷心哭泣，因「阿兵哥不能哭」等原因而被查禁。

賴清德現場細數被查禁的歌曲與書本列表。事實上，賴清德非常喜歡金庸小說，過去他曾多次公開引述金庸小說中的人物台詞自我勉勵，也曾透露他就讀大學時，曾期許自己進入社會後，能像金庸武俠小說《射雕英雄傳》、《神鵰俠侶》中人物周伯通一樣，「兩手同時做不同事情」，為國家社會有所貢獻。