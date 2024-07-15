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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

轟白「玻璃心」撤簽新住民法　綠：要成為阻擋民生法案的罪人嗎？

▲▼民進黨立法院黨團召開 民進黨為國安補破網 民眾黨做賊心虛 見笑轉生氣 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立法院黨團召開記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

「新住民權益保障法」原預計今（15日）可三讀通過，但民眾黨團不滿被民進黨團抹紅，15日宣布撤簽黨團協商結論。對此，民進黨團幹事長吳思瑤表示，立委的提案主張都要受到檢視，現在大動作要撤簽，恐怕連今天要進行的朝野協商都要退出，「民眾黨要成為民生法案沒有通過的罪人嗎？」呼籲民眾黨不要拿新住民當藉口，遂行自己的政治目的，甚至拖延其他議案。

吳思瑤說，在立法院工作是修法、立法，他們不希望民眾黨拿著新住民作為政治操弄藉口，白說綠沒支持新住民、傷害新住民，但這種主張完全沒有辦法回應就法條論法條的精神，民進黨真的沒照顧新住民？新住民可以參選、新住民在學校有母語課程，只要一人選修就開課、新住民沒加入健保可享有產檢補助、新住民就讀大學是外加名額、新住民學子參加技術類科考試可申請多語題目費用、參加職業訓練不需任何費用、新住民子女另都有編列獎學金、新住民在台灣22縣市都有家庭服務中心、新住民子女回到台灣就學，教育部也有措施協助，這些都是民進黨的作為，這不容民眾黨造謠抹黑說做不好。

吳思瑤表示，民眾黨要的是基本法，最終協商，他們簽字同意以新住民權益保障法上路，為何上週還拍照片留念，是因為大家都認為這是對新住民重要立法，這週民眾黨團卻翻桌不認帳。民進黨團主張是權益保障法，是作用法，可以直接對新住民權益發生快速有效的作為，而基本法是高的位階，需要再訂定子法才可有作為，所以當天獲各黨共識，認為這樣能直接有效果，為何今天不認？就因為說抹紅，但確實民眾黨提出修正動議，放在基本法，可凌駕兩岸人民關係條例對於陸配的管制，現在是做賊心虛？惱羞成怒？還是此地無銀三百兩？

吳思瑤強調，立委的提案主張都要受到檢視，敢提就要承擔，現在大動作要撤簽，恐怕連今天要進行的朝野協商都要退出，這樣非常遺憾，民眾黨要成為民生法案沒有通過的罪人嗎？

民進黨團書記長莊瑞雄說，民眾黨團有點玻璃心，每天哪個在野黨不是對執政黨砲聲隆隆？政黨間的攻防很正常，民眾黨說為何有原住民基本法、客家基本法，但新住民不是民族，只是說要加入台灣這個大家族，過渡期間如何保障權益，為何最後大家都認為作用法比較可行，且當天協調氣氛，大家都趨向理性，但到了今天氣氛就不一樣？陸配為何有諸多規定，就是涉及到國安問題，外配規劃前提最後就是放棄他國籍，陸配就沒有這樣的問題，任何一個政黨執政，兩岸關係都很敏感，大家都希望一視同仁，但因為兩岸特殊關係，從過去到現在才有這樣的規定，每個人都要加碼，那國安誰來顧？

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