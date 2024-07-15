賴清德稱不希望「用民主反民主」　黃國昌：這是賴對綠委的評價嗎？

▲黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

今為解嚴37週年，總統賴清德15日上午視察政治檔案開放應用情形，致詞時表示，不希望任何人在民主的社會「用民主反民主」，不希望過去站在人民對立面、與極權主義站在一起的人，企圖想把國家帶往過去。面對賴的此番言論，民眾黨立委黃國昌反問，賴清德是在說民進黨立委的行為嗎？

民眾黨團15日上午連續召開兩場記者會，第一場為「反歧視、爭平等、拒抹紅」記者會，黨團總召黃國昌、副總召黃珊珊、幹事長吳春城，以及立委麥玉珍、張啟楷、林國成、陳昭姿等人出席；第二場則是「利益輸送的鄭文燦，避重就輕的內政部」記者會，由黃國昌一人召開。

針對今為解嚴37週年，賴清德視察政治檔案開放應用情形時稱「不希望任何人在民主的社會『用民主反民主』」等言論，黃國昌回應，「我老實講，我有一點聽不懂賴清德要表達的意思是什麼，他是在說民進黨立委的行為嗎？」

黃國昌批評，賴清德是說民進黨立委半夜撬開立院的門、霸佔委員會，不讓大家開會，且癱瘓其他委員會，這是「透過民主反民主」嗎？這是賴清德對其民進黨立院黨團的表現評價嗎？「新的綠色黨國正在成形。」賴清德要深切檢討、提出反省，趕快改正才是該做的事情。