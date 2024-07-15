委屈退讓卻被綠抹紅！民眾黨恐缺席協商　黃國昌：誰是下個麥玉珍？

▲民眾黨團總召黃國昌。（資料圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

立院12日朝野協商新住民權益的法案，過程中連法案名稱、專責機構設置都爭議不斷，歷經3小時討論後定案，預計15日院會三讀；但民眾黨團不滿民進黨團在協商後抹黑、抹紅，因此撤簽黨團協商結論。民眾黨團總召黃國昌15日批評，這樣誰要跟民進黨坐下來協商？至於是否缺席下午協商，黃詢問立委「誰是下一個麥玉珍？」據了解，民眾黨尚在討論是否出席。

民眾黨團15日上午召開「反歧視、爭平等、拒抹紅」記者會，黃珊珊說，民間新住民團體期盼增加「新住民基本法」條文，民眾黨團才會提案，且內容為「政府對於不同國籍或地區之新住民，行政措施應一律平等」，但民進黨卻抹黑抹紅「基本法高於其他法律位階」、「幫中國入籍開後門」，這件事情本身就是錯誤的，沒有辦法以基本法偷渡任何其他法規規定的事項；面對民進黨扭曲提案，將於黨團協商結論撤簽。

隨後，黃國昌放上麥玉珍於協商後拍攝的照片，黃國昌表示，很少人知道麥玉珍拍此照片時，內心有多委屈，因為她是第一個跳出來倡議「新住民基本法」的人，民進黨跳票8年不做，麥玉珍自被提名為不分區立委後，至今都沒有忘記「幫助新住民同胞」這份最重要的責任，並幫認同台灣這塊土地的新住民爭取應有權益。

黃國昌提及，麥玉珍在協商會場做了多少退讓，一再退讓、一再忍受，因為心裡面記得新住民，退讓到連自己推出的法案名稱都被民進黨更改了，結果民進黨卻還不滿意，「麥玉珍一再委屈，有求到全嗎？沒有。她一再忍耐、委屈退讓，結果換來的是鋪天蓋地抹紅。」

黃國昌指出，新住民人數逐年增高，其被歧視的問題，總統賴清德沒有看到嗎？選前為了騙票什麼花言巧語都說得出來，選後卻公然歧視，麥玉珍提「新住民基本法」是要求行政部門履行義務，什麼時候可以凌駕其他法律？民進黨自己的發言充滿錯亂。

黃國昌批評，民進黨不斷轉換自己的立場、自己打臉自己，只要符合民進黨政治利益，民進黨推「新住民基本法」就叫好棒棒、麥玉珍則是賣台，「夠了沒有？還要抹紅到什麼程度？麥玉珍有像你們民進黨的人，為了賺自己口袋的錢，出賣國家科學城物流嗎？有臉抹紅，無恥沒下限！」

黃國昌說，麥玉珍委屈換來的竟然是抹紅，再一次踐踏新住民尊嚴，所以黨團一致決議要撤簽協商結論，且黨團成員們開始思考「協商有沒有意義」、「誰還要協商」，坐在那邊協商卻成為民進黨政治攻擊、抹黑抹紅的對象，「那誰要跟民進黨坐下來協商？要協商什麼？協商到底是討論法案，還是讓民進黨恣意發動攻擊、抹紅抹黑？」

被問到撤簽後的程序怎麼走？黃國昌說明，撤簽後就按照議事程序進行，「哪一個國家的制度，法律是要用喬出來的？」黨團協商制度本來就是台灣獨步全球的制度，規定要用黨團協商喬出來，是過去王金平與柯建銘的體制，誓死要透過協商喬出自己想要的東西。

至於今（15日）下午還有黨團協商，民眾黨團是否還會出席？黃國昌先是看向左右兩側的黨籍立委們，詢問「下午協商誰要去？」、「誰是下一個麥玉珍？誰要去？要協商什麼？」並批評不管是在協商現場，還是轉頭出去後，馬上被鋪天蓋地抹紅抹黑、潑屎潑糞。不過，面對下午協商到底出不出席，民眾黨團至今還在討論階段，尚無定論。