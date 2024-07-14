轟徐巧芯搞錯《兒少性剝削條例》委員會　洪申翰：還敢出來搶收割

▲國民黨立委徐巧芯。（圖／記者屠惠剛攝）



記者郭運興／台北報導

幼兒園狼師案引起議論，國民黨立委徐巧芯聲稱，自己是《兒少性剝削條例》主提案人，但卻遭民進黨立委張雅琳指出，從沒看過徐參與審查，徐則回應，自己不是「教育委員會」的委員。對此，民進黨立委洪申翰今（14日）表示，徐巧芯當了半年立委，居然不知道是哪個委員會審查，還出來收割。他批評，徐巧芯一點都不在意這些，徐只想在立法院吹直笛、發監獄早餐，真的羞辱松信選民到極點。

洪申翰於臉書表示，想告訴徐巧芯，《兒少性剝削防制條例》的主管機關是衛福部，是在衛環委員會審查，根本不是教育委員會。徐巧芯當了半年立委，居然連這個都不知道，還敢第一時間出來收割，往自己臉上貼金。

▼洪申翰貼出徐巧芯錯誤言論，批評她只是想收割。（圖／翻攝自Facebook／洪申翰）

洪申翰說，其實一個法案的修正通過，本來就是要集眾人的智慧，要不是徐巧芯在法案通過後急著出來「收割」，其實別人也懶得去管徐到底有沒有貢獻，或是做了什麼事情。洪申翰再說，「委員會中心主義」的意思，根本不是只有那個委員會的委員才能參與審查，而是不分委員會的任何委員，只要提案或主張有專業、有價值，都能在委員會中好好的被討論跟審議，讓委員會中的審議跟辯證，成為議案處理最重要的機制。

最後，洪申翰批評，徐巧芯當然根本一點都不在意這些，她只想在立法院吹直笛、咬人、打人、拿旗子勒脖子、對小店家偷錄音、洩密、拿捲尺站崗、發監獄早餐、在主席台睡到四腳朝天，還有每天跑法院，徐巧芯真的羞辱松信選民到極點了。

▼民進黨立委洪申翰。（圖／記者屠惠剛攝）