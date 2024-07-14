曝狼師案去年就收陳情　徐巧芯揭過程：不同位置持續關心孩子權益

▲國民黨立委徐巧芯。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

台北市某私立幼兒園園長之子傳出性侵女童，受害者超過20人，狼師拍攝600多部犯案影片。台北市長蔣萬安則稱，市府第一時間就做出最高裁處。對此，國民黨立委徐巧芯昨（13日）表示，去年擔任台北市議員時，就收到陳情，要求北市府最嚴厲罰則重懲，並且一對一協助家長。她強調，從議會到立院，不同位置持續關心孩子權益，她也是《兒童及青少年剝削防制條例》主提案人，此次修法勢必讓犯罪人真正接受法律嚴懲。

針對「幼兒園狼師案」，徐巧芯於臉書表示，去年8月，她還在擔任台北市議員時期，就收到家長陳情，便立即於8/12市議會召開協調會，教育局由陳素慧副局長出席。

徐巧芯指出，當時她要求北市府要用最嚴厲的罰則重懲，並且一對一協助家長，協調會現場更安排了律師，有任何法律問題都可以進行諮詢。後續她也直接找到台北市副市長，要求做出市府法定上限最重的懲處，教育局也進駐幼兒園，同時持續協助幼兒園家長和警方溝通，調閱監視器畫面讓家長安心。

徐巧芯再指，後續歷經4次委員會討論，教育局完成全案調查，認定決議並依法裁處，經調查有疏失的教保相關服務人員。行為人經教育局認定，「終身」不得擔任教保服務人員，負責人亦經認定，不得再擔任教保服務機構負責人、團法人幼兒園董事或監察人。她強調，對於幼兒園與加害人的究責進入司法階段，絕不縱放。

然而，徐巧芯認為，本案進入司法後，很多事情都成為「偵查不公開」。包含上個月，她的辦公室也發文詢問起訴書內容，以及調查情況，但卻得到「仍在調查中，只有當事人才能調閱」的答案。而且只有地方法規，絕對不夠，最高只能罰六十萬，她很清楚家長無法接受。

徐巧芯強調，從議會到立院，不同的位置持續關心孩子的權益，她明白必須從中央修法，才能嚴懲這些惡徒。另外，蔣萬安市長也相當關心本案，與台北市委員們溝通協調，而她也是《兒童及青少年剝削防制條例》主提案人，12日晚間終於在立法院第一會期順利通過。最終刑罰增加到一年以上、七年以下，得併科罰金一百萬，此次修法勢必能夠加重狼師的刑責，讓犯罪人真正接受法律的嚴懲。

▼徐巧芯接受並協助家長陳情。（圖／翻攝自Facebook／徐巧芯）