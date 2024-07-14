　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

曝狼師案去年就收陳情　徐巧芯揭過程：不同位置持續關心孩子權益

▲▼立委徐巧芯。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨立委徐巧芯。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

台北市某私立幼兒園園長之子傳出性侵女童，受害者超過20人，狼師拍攝600多部犯案影片。台北市長蔣萬安則稱，市府第一時間就做出最高裁處。對此，國民黨立委徐巧芯昨（13日）表示，去年擔任台北市議員時，就收到陳情，要求北市府最嚴厲罰則重懲，並且一對一協助家長。她強調，從議會到立院，不同位置持續關心孩子權益，她也是《兒童及青少年剝削防制條例》主提案人，此次修法勢必讓犯罪人真正接受法律嚴懲。

針對「幼兒園狼師案」，徐巧芯於臉書表示，去年8月，她還在擔任台北市議員時期，就收到家長陳情，便立即於8/12市議會召開協調會，教育局由陳素慧副局長出席。

徐巧芯指出，當時她要求北市府要用最嚴厲的罰則重懲，並且一對一協助家長，協調會現場更安排了律師，有任何法律問題都可以進行諮詢。後續她也直接找到台北市副市長，要求做出市府法定上限最重的懲處，教育局也進駐幼兒園，同時持續協助幼兒園家長和警方溝通，調閱監視器畫面讓家長安心。

徐巧芯再指，後續歷經4次委員會討論，教育局完成全案調查，認定決議並依法裁處，經調查有疏失的教保相關服務人員。行為人經教育局認定，「終身」不得擔任教保服務人員，負責人亦經認定，不得再擔任教保服務機構負責人、團法人幼兒園董事或監察人。她強調，對於幼兒園與加害人的究責進入司法階段，絕不縱放。

然而，徐巧芯認為，本案進入司法後，很多事情都成為「偵查不公開」。包含上個月，她的辦公室也發文詢問起訴書內容，以及調查情況，但卻得到「仍在調查中，只有當事人才能調閱」的答案。而且只有地方法規，絕對不夠，最高只能罰六十萬，她很清楚家長無法接受。

徐巧芯強調，從議會到立院，不同的位置持續關心孩子的權益，她明白必須從中央修法，才能嚴懲這些惡徒。另外，蔣萬安市長也相當關心本案，與台北市委員們溝通協調，而她也是《兒童及青少年剝削防制條例》主提案人，12日晚間終於在立法院第一會期順利通過。最終刑罰增加到一年以上、七年以下，得併科罰金一百萬，此次修法勢必能夠加重狼師的刑責，讓犯罪人真正接受法律的嚴懲。

▼徐巧芯接受並協助家長陳情。（圖／翻攝自Facebook／徐巧芯）

▲▼徐巧芯接受並協助家長陳情。（圖／翻攝自Facebook／徐巧芯）

▲▼徐巧芯接受並協助家長陳情。（圖／翻攝自Facebook／徐巧芯）

ET快訊
江坤俊爆性騷「4年前和鄭凱云發生爭執」　內幕被挖出
郭台銘全家遊歐！曾馨瑩曬郭董「幸福視角」　網：好羨慕
層層保護卻出包！　川普遇襲「特勤局慘了」
文山死亡車禍真相曝光！竹聯幫成員毒駕　撞死等紅燈騎士
特勤幹員「肉身包圍川普」　他愣喊不怕死嗎！網：錢給很多
獨／口罩男回高雄！父母連夜接回...但未返家

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

幼兒園狼師母「借殼」開托嬰中心　北市社會局曝5作為：強力稽查

批「鄭文燦涉貪」是罪有應得　 謝龍介嘆可惜：本有攻頂大位機會

與林右昌同台反擴權　蘇巧慧：我們都有新任務

台南又傳槍響！藍委轟「慶記之都」　黑道不把政府放眼裡

曝狼師案去年就收陳情　徐巧芯揭過程：不同位置持續關心孩子權益

川普遭槍擊！　陳致中想起319暗殺：就像當年子彈劃過阿扁鮪魚肚

朱立倫談鄭文燦涉貪怨「心情差」　國會要用調查權揪出更多弊案

租屋電費新制15日上路　房東超收最高可處50萬罰鍰

川普遭槍擊！　回顧台灣政壇史選前兩起重磅槍擊案

幼兒園狼師性侵20童　吳沛憶揭北市府2缺失

美女列車長服務14年畢業了　尪帶兒搭最後一班車超感動

美國男成家中「第一代大學生」　畢典為父母披學士袍感謝犧牲

1個月送辦2次又放出來　三重賓士男逆向撞死警

爸半夜進女兒房間「偷愛犬」　連窩一起拖走只求牠陪睡XD

40kg巨汪被貓兇心碎...　委屈挑眉找媽主持公道

小龍女活力熱跳全新中場舞　李多慧「超會震」粉絲狂讚

小S深夜感傷「就要少一個女兒了」　許老三吐槽：MV演得比較好XD

黑道老大患「被親症候群」超暈　嚴泰九一看韓善伙嘴唇就凍未條

三重賓士凌晨高速撞警車！1警傷重不治　駕駛疑毒駕

鼠寶飯前自動爬上迷你餐椅　露肥嫩肚肚與媽咪拍吃播❤

幼兒園狼師母「借殼」開托嬰中心　北市社會局曝5作為：強力稽查

批「鄭文燦涉貪」是罪有應得　 謝龍介嘆可惜：本有攻頂大位機會

與林右昌同台反擴權　蘇巧慧：我們都有新任務

台南又傳槍響！藍委轟「慶記之都」　黑道不把政府放眼裡

曝狼師案去年就收陳情　徐巧芯揭過程：不同位置持續關心孩子權益

川普遭槍擊！　陳致中想起319暗殺：就像當年子彈劃過阿扁鮪魚肚

朱立倫談鄭文燦涉貪怨「心情差」　國會要用調查權揪出更多弊案

租屋電費新制15日上路　房東超收最高可處50萬罰鍰

川普遭槍擊！　回顧台灣政壇史選前兩起重磅槍擊案

幼兒園狼師性侵20童　吳沛憶揭北市府2缺失

網傳冬山夜市將被迫停業　鄉長駁斥：是要求改善噪音與交通

網紅無照帶團擬重罰200萬　觀光署修法「妨礙綠蠵龜產卵」也要罰

徐暐翔首張個人專輯《躍》　走過無盡黑暗釋放內心掙扎躍向自由

布藍登左膝扭傷有點嚴重　悍將新洋投杰戈最快下周就位

竹市衛生局爆職場霸凌！女科長狂罵下屬「豬頭」　判賠3萬

雞肉「3部位」超肥！醫曝最可怕是它：根本在喝油

月嫂第一天上班「嬰兒嗆奶亡」！爸媽崩潰：4萬多請的鉑金月嫂

曹佑寧公開放閃王淨「私下天天說想妳」　大方認了是一見鐘情！

陳沂見證鳳梨「19.5不含頭」入珠照！羞認他沒在唬爛　邀請SWAG合體

幼兒園狼師母「借殼」開托嬰中心　北市社會局曝5作為：強力稽查

輾爆60kg巨蟒斷三截！ 台鐵司機傻住雙人崩潰抬屍下山

政治熱門新聞

大法官「電爆」黃國昌　石明謹：連戰場都算不上

快訊／賴清德PO文祈禱川普早日康復　「任何政治暴力都不可接受」

北市幼兒園性侵案20童受害、600部犯案影片　事發一年「狼師還在教」

中共航母「軟肋」曝！一招變殘廢　他：台海戰爭會躲很遠沒啥用

批小弟亂嗆害死林士傑「帶風向」　詹江村：我信你個鬼

狼師被調查期間幼兒園持續招生　議員：北市府不作為讓孩童持續受害

幕後／721決戰光明頂！新賴系估拿半壁江山　英系、正國會各有難關

三重警遭毒駕撞死　黃國昌批政府怠惰

比鄭文燦嚴重！郭正亮驚爆「下一個核彈人物」：炸到整黨

川普遭槍擊！　回顧台灣政壇史選前兩起重磅槍擊案

中共航母威嚇呂宋島被酸演戲　前軍方官員：演給大陸內部人民看

幼兒園狼師性侵20童　吳沛憶揭北市府2缺失

幼兒園狼師性侵20童！蔣萬安「第一時間」介入　調查報告曝整整慢一年

他爆鄭文燦密碼「復興路99號」！　鄰居被吵到受不了

更多熱門

相關新聞

幼兒園狼師性侵20童　吳沛憶揭北市府2缺失

幼兒園狼師性侵20童　吳沛憶揭北市府2缺失

台北市某私立幼兒園爆出園長之子涉嫌猥褻、性侵女童，被害女童超過20人，引發眾怒。民進黨立委吳沛憶指出，台北市政府處置有兩大缺失，第一，遲了一年才成立調查小組，第二，狼師被調查後並沒有遭園方停職，台北市政府知道加害人的媽媽是園長，卻還是未能避免更多悲劇的發生。

信義區「半夜爆人潮」塞滿香堤大道　內行曝原因

信義區「半夜爆人潮」塞滿香堤大道　內行曝原因

狼師被調查期間幼兒園持續招生　議員：北市府不作為讓孩童持續受害

狼師被調查期間幼兒園持續招生　議員：北市府不作為讓孩童持續受害

幼兒園狼師性侵20童！蔣萬安「第一時間」介入　調查報告曝整整慢一年

幼兒園狼師性侵20童！蔣萬安「第一時間」介入　調查報告曝整整慢一年

北市幼兒園性侵案　教育局：「已罰百萬、廢照」祭4大措施

北市幼兒園性侵案　教育局：「已罰百萬、廢照」祭4大措施

關鍵字：

狼師幼兒園徐巧芯蔣萬安台北

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

信義區「半夜爆人潮」塞滿香堤大道　內行曝原因

川普遭暗殺！特勤幹員「光速跳上去」肉身保護

最新詐騙手法！　她痛失近2000萬

鳳梨結婚5月「簽下離婚協議書」！導火線是婆媳糾紛

快訊／黃子韜認愛徐藝洋！

快訊／台南再發生槍擊案！槍手秒投案

人夫偷吃嫩妹同事！行車紀錄器錄下嬌喘

快訊／川普造勢台上遭開槍！　臉部爆血

狙擊手擊斃「暗殺川普槍手」　畫面曝光

川普造勢槍擊2人身亡

病毒大爆發！　全家都中鏢

川普造勢遇刺！支持者成肉盾擋槍當場死

無照賓士猴毒駕撞死警！法院裁准羈押

濟公降駕砂石車也得讓　Cheap開酸

更多

最夯影音

更多

美女列車長服務14年畢業了　尪帶兒搭最後一班車超感動

美國男成家中「第一代大學生」　畢典為父母披學士袍感謝犧牲

1個月送辦2次又放出來　三重賓士男逆向撞死警

爸半夜進女兒房間「偷愛犬」　連窩一起拖走只求牠陪睡XD

40kg巨汪被貓兇心碎...　委屈挑眉找媽主持公道

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面