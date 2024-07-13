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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠委、環境部長體驗一日拾荒工作　驚呼回收一個沙拉油桶只賣一元

▲▼立委洪申翰、環境部長彭啟明體驗拾荒工作。（圖／洪申翰國會辦公室提供）

▲立委洪申翰、環境部長彭啟明體驗拾荒工作。（圖／洪申翰國會辦公室提供）

記者杜冠霖／台北報導

日前立法院質詢時，民進黨立委洪申翰質詢拾荒者工作權益及環境等議題，並邀請環境部長彭啓明體驗拾荒工作，兩人今（13日）就在拾荒者的陪同下，至萬華南機場夜市周邊體驗沿街撿回收的工作，向商家收集紙板箱、鐵罐、塑膠瓶等回收物，洪也與「台灣五角拌回收平權協會」提出改善拾荒者處境、提升其勞動尊嚴的訴求，彭也允諾調整相關政策。

體驗過程中，當拾荒阿姨跟飲料店家拿出一罐沙拉油桶時，洪申翰也問起這一個多少錢時，阿姨伸出手指頭比了一，洪申翰驚呼這一個沙拉油桶只能賣1塊錢。而在體驗分類時，當彭啓明也請教拾荒阿姨鐵罐和鋁罐怎麼分，更發現鐵罐一公斤可以賣6元，而鋁罐一公斤可賣33元時，也難怪拾荒者會細細的分類。

洪申翰表示，都市空間中的回收場減少，拾荒者需要走比過往更遠的路，但隨著國際物價的波動，拾荒者的收入卻越來越少，還需要冒著極高會受傷、被車撞的風險在路上工作。但是，現在許多日常生活的回收物都有複合性的包裝，例如寶特瓶外會有塑膠薄膜，如果沒有拾荒者用勞力拆解、分類來協助都市中資源回收的落實，很難想像在下一階段台灣能有機會達成淨零轉型和資源循環。

▲▼立委洪申翰、環境部長彭啟明體驗拾荒工作。（圖／洪申翰國會辦公室提供）

洪申翰認為，環境部應正視拾荒者在資源回收中所扮演的角色是不可或缺的，也應意識到這些協助環境部資收工作的拾荒者，在現況下缺乏有尊嚴的勞動，而需要政策的協助跟輔導。但在目前環境部費率委員會中，只有前端被徵收費用的產業代表在委員會中，但後端協助處理廢棄物的清除處理業者、拾荒者卻無代表在委員會裡。

台灣五角拌回收平權協會共同創辦人施舜仁也表示，根據環境部的數據顯示，列冊的資收個體戶和各地縣市政府清潔隊自行回收量不相上下，一整年約可回收將近80萬噸以上的回收物，若加上未列冊的資收個體戶，那數字更是可觀，環境部應進行全台資收個體戶的現況調查、基層資收工作者代表應納入環境部資收費率審議委員會、具體落實公正轉型，檢討「資收關懷計畫」。

彭啓明提到，目前環境部對於資收個體戶有「資收關懷計畫」包含「保價收購」、「到府收運」、「環境清潔」、「微型保險」、「設備補充」以及「行動資收站」設置，但從第一線的親身體驗，他也感受到拾荒工作的辛苦，還需要更多政策的調整來協助改善拾荒者的處境。

彭啓明認為，為了要落實淨零轉型中的公正轉型戰略，他將會來規劃對拾荒者進一步了解的調查，也會針對回收費率委員會的委員，檢討評估各利害關係人的代表組成，拾荒工作在基層是個有系統的網絡，針對網絡中各行動者在勞動、社福、空間使用上的困境，未來也會請洪申翰委員幫忙，協調跨部會介面的合作。

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