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荒廢園區重獲新生！林田山景觀房舍修復　雙獲優良農建工程

▲林田山林業文化園區景觀工程獲得優等。（圖／花蓮分署提供，下同）

▲林田山林業文化園區景觀工程獲得優等。（圖／花蓮分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

農業部林業及自然保育署花蓮分署辦理之《林田山林業文化園區景觀工程(第一分期》及《林田山房舍修復及再利用工程》雙雙獲得肯定，分別榮獲112年度優良農業建設工程獎設施類「優等」及建築類「佳作」之殊榮，農業部業於7月12日舉行頒獎典禮，林業保育署花蓮分署表示獲獎是一種肯定，也邀請民眾踴躍前來林田山體驗。

▲林田山林業文化園區景觀工程獲得優等。（圖／花蓮分署提供，下同）

▲林田山房舍修復再利用工程獲得佳作。

林業保育署花蓮分署說明，林田山景觀此階段以入口原子炭工廠及後方的肖楠林為主，由環藝工程顧問有限公司規劃設計、東誠營造有限公司承攬施工，透過減法美學重新整理園區入口植栽，營造清新、具透視感、舒適且可親近的森林，將廢棄之林產業機具，透過巧思與藝術家合作，改造成大型昆蟲藝術裝置，納入地方發展脈絡考量，整合文資場域空間，建構未來使用機能和經營策略，完成園區永續性的整體景觀規劃。

▲林田山林業文化園區景觀工程獲得優等。（圖／花蓮分署提供，下同）

房舍修復部分，將位於入口處的原子炭工廠整修為具服務諮詢及展示中心之功能性房舍，另恢復早期林業生活區域的冰店、食堂及課長級宿舍等5棟重要建物之修復，房舍修復由十彥建築師事務所規劃設計、東誠營造有限公司承攬施工，以各房舍之再利用為整修目標，改善房舍機能與強化結構，讓訪客能感受到復刻早期林田山居民生活的區域狀況，兼顧文資保存與永續發展。

▲林田山林業文化園區景觀工程獲得優等。（圖／花蓮分署提供，下同）

▲原子碳工廠整修為具服務諮詢及展示中心之功能性房舍。

景觀及房舍兩項工程皆遵循文資法規範原則，透過活化林業文化資源之創意，使原本頹敗、荒廢的林業文化園區空間重獲新生，大幅改善園區之觀光品質與環境氛圍，將林業歷史風貌導入環境教育，達成文化環境保存與永續經營的雙贏目標，實踐永續環境宗旨，營造遊憩環境新生，因而獲得優良農業建設工程獎之肯定。

▲林田山林業文化園區景觀工程獲得優等。（圖／花蓮分署提供，下同）

林業保育署花蓮分署致力於林業文化資產之修復與活化，期盼藉由林田山林業文化景觀及歷史建物風貌再現，引領遊客走讀林業歷史輝煌的一頁，邀請遊客到訪，體驗過往林業生活光影，以實際行動關心並支持林業文化資產的保存與經營。

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