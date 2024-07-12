桃園捷運綠線八德區通風豎井工程　首採管冪工法穿越百年大圳

▲通風廊道穿越大圳下方模擬圖。（圖／捷工局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園捷運綠線八德區地下段通風豎井工程，於桃園大圳下方穿越河道，桃園市政府捷運工程局規劃後，首度採取「管冪工法」，維持大圳排水灌溉，以及避免妨礙行車，維持交通順暢。

▲通風豎井空照圖。（圖／捷工局提供）.

市府捷工局指出，捷運綠線八德區地下段工程，自109年開工，其中位於八德區介壽路一段與大智路口所裝置的通風豎井，其功能除了通風廊道，並且為緊急逃生通道。

▲掘進機靠近鏡面框。（圖／捷工局提供）



管冪工法需要穿越河道寬度約10.2公尺的桃園大圳下方，考驗工程技術，捷工局表示，為克服此一嚴峻挑戰，督責設計施工團隊經審慎評估後，採行管冪工法，並選擇符合桃園卵礫石地質的鑽機，將鋼管推動自大圳渠道下方通過，鋼管內再灌注混凝土加固，形成一密閉矩形空間以承載上方大圳渠道，並作為豎井通風廊道及緊急逃生通道施工期間的擋土支撐結構。

▲掘進機掘進前。（圖／捷工局提供）

捷運工程局劉慶豐局長11日表示，通風廊道採用「管冪工法」穿越大圳下方，除以工程技術保護擁有百年歷史的桃園大圳渠道、不破壞桃園大圳結構，亦可避免開挖道路及對交通的影響。

▲掘進機機身組合。（圖／捷工局提供）

為確保管冪工法施工安全，設計施工團隊在鋼管推進的出發及到達端上方已完成水平及垂直的地盤改良灌漿，並在大圳構造物周邊及地表布設自動監測管冪鋼管中水平傾度管、自動監測支撐應變計及反光菱鏡觀測等監測系統，推管精準度控制內嵌式接頭公母內榫，透過雷射監測系統以控制管冪推進方向精度，減少偏差以鑽掘機頭控制方向施工，以符合施工精度要求，儘管工程難度較高，捷運工程局將如質如期達成通車目標。