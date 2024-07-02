　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

阿里山林鐵周六全線通車　今下午2時開放網路購票

▲阿里山林鐵周六全線通車。（圖／林業保育署提供）

▲阿里山林鐵周六全線通車。（圖／林業保育署提供）

記者楊惠琪／台北報導

農業部林業及自然保育署今（2日）宣布，歷經兩次颱風重創，中斷15年的阿里山林業鐵路，已完成交通部鐵道局相關履勘作業，將於本周六全線通車，每日提供4班次定期列車服務。今天下午2時開始，將開放網路預訂7月6日至16日車票，票價未調整，嘉義至阿里山單趟全票票價為600元。

林業保育署表示，自7月6日起，旅客可以直接從嘉義車站乘坐林業鐵路到達阿里山車站，體現林鐵小火車穿梭林間，除了鐵道中斷修復工程外，阿里山林業鐵路及文化資產管理處也同步進行沿線場站修復與環境空間優化，讓更多人見證阿里山的山林美景與文化價值。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲阿里山林鐵周六全線通車。（圖／林業保育署提供）

▲阿里山林業鐵路及文化資產管理處進行沿線場站修復與環境空間優化。（圖／林業保育署提供）

林業保育署指出，為迎接全線通車，新時刻表重新啟用，每日提供4班次定期列車服務，今天下午2時起，將開放網路預訂7月6日至16日車票，票價未調整，嘉義至阿里山單趟全票票價為600元。

林業保育署說明，因應全線通車後搭乘需求，嘉義至阿里山列車將於乘車日前14天，優先提供預訂嘉義、北門至阿里山區間車票。乘車日前3天，若有剩餘座位，即開放預訂嘉義至奮起湖區間車票。此外，若旅客訂購本線列車迄站為阿里山車站的車票者，一併訂購林業鐵路車票及阿里山國家森林遊樂區門票，另提供套票服務，相關資訊可至阿里山林業鐵路及文化資產管理處官網查詢。

阿里山林業鐵路自2009年莫拉克颱風造成421處災害而停駛，歷經6年修護，原定2015年底全線通車，當年9月卻又因杜鵑颱風強力侵襲，十字路站至屏遮那站間的42號隧道，發生2處長達55公尺的大型崩塌。

後來林鐵僅能從嘉義火車站行駛至十字路站，距離終點站阿里山車站還有16公里，旅客須轉乘接駁車才能抵達阿里山國家森林遊樂園區。周六全線通車後，旅客將可從嘉義車站搭車，直達阿里山車站，車程近5個小時。

阿里山林鐵列車行駛時刻表：
1.嘉義車站發車時間為上午9:00，抵達十字路車站時間為中午12:00。
2.嘉義車站發車時間為上午10:00，抵達阿里山車站時間為下午2:56
（奮起湖車站停留1小時）。
3.阿里山車站發車時間為中午11:50，抵達嘉義車站時間為下午3:45。
4.十字路車站發車時間為下午2:00，抵達嘉義車站時間為下午4:55。

▲阿里山林鐵周六全線通車。（圖／林業保育署提供）

▲新列車栩悅號穿梭阿里山林鐵42號隧道。（圖／林業保育署提供）

ET快訊
快訊／黃子佼神隱！　請假不來了
快訊／10多歲青少年染新冠　抽搐、燒到42度死亡
慶生挨槍「眼球掉出來」！　髮型師悲憤輕生亡
衝撞總統府20萬交保　賓士男辣妻現身
快訊／大雷雨轟炸北北桃！16縣市大雨特報　下到晚上
澳航24歲女學生剛登機　「座位上倒地」當場身亡
快訊／賀軍翔來了！　穿白襯衫現身
快訊／新冠增64死！　932例併發症創新高
快訊／中鋼配息出爐！　7／25除息
土石流淹沒軌道　恐怖空拍畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

10多歲青少年新冠死亡！「抽搐、42度高燒」住院隔天不治

快訊／雨彈炸台北　松山機場「暫停地面作業」航班延誤

快訊／16縣市大雨特報！大雷雨轟北北桃　國家警報響

快訊／新冠增64死！單周932例併發症創新高　估7月中旬進入高原期

台灣第一YTR曝拍廣告「扮ET被火燒」片段　嚇瘋全場：不是特效

快訊／快熱爆！台南「1290戶」正中午停電　台電回應了

16縣市亮高溫燈號　台北好熱「體感溫度飆43度」

疫情升溫！雲林3歲幼童「A型流感併發腦炎」　不治死亡

阿里山林鐵周六全線通車　今下午2時開放網路購票

3縣市話打不通！110、119也無法撥出　中華電信回應了

無人拉麵公審客人挨轟　霸氣闆娘：別挑戰底線

3歲娃衛生紙魔術秀！　意外答案全部人笑翻

娶越南妻「為生娃」被罵　40歲型男：台女要求高

avantgardey信義區快閃表演　甩髮齊舞〈姐姐〉嗨翻全場

扮「裝熟陌生人」拐兒　被神回：我爸沒朋友

駕駛趁紅燈急下車「光速買早餐」　84秒後衝回座...網：時間管理大師

迪士尼遇怪男緊貼跟拍　員工見狀幫解決困境！

Faouzia狂飆《來自天堂的魔鬼》　中文超標準..主持人：吃了鄧紫棋？

陶晶瑩女兒荳荳突上台　爆料叔叔阿姨喝酒爬來爬去

不滿女乘客沒讓博愛座！　特勤退伍伯：是男的我就打妳

10多歲青少年新冠死亡！「抽搐、42度高燒」住院隔天不治

快訊／雨彈炸台北　松山機場「暫停地面作業」航班延誤

快訊／16縣市大雨特報！大雷雨轟北北桃　國家警報響

快訊／新冠增64死！單周932例併發症創新高　估7月中旬進入高原期

台灣第一YTR曝拍廣告「扮ET被火燒」片段　嚇瘋全場：不是特效

快訊／快熱爆！台南「1290戶」正中午停電　台電回應了

16縣市亮高溫燈號　台北好熱「體感溫度飆43度」

疫情升溫！雲林3歲幼童「A型流感併發腦炎」　不治死亡

阿里山林鐵周六全線通車　今下午2時開放網路購票

3縣市話打不通！110、119也無法撥出　中華電信回應了

新北男貼彩虹圖網路賣毒菸　警扮買家約面交...他嚇到揉爛丟棄

陸收藏家被曝欠薪裁員！一口氣開除80多員工　公司正尋求重組

快訊／黃子佼神隱！被控性侵「泳裝美少女」遭傳喚　律師代請假

角川集團遭駭客綁架勒索贖金　1.5TB數據含創作者、員工個資外洩

黑柴3小時梳出「一大坨巨石毛」　飼主苦笑：飼養前請三思！

10多歲青少年新冠死亡！「抽搐、42度高燒」住院隔天不治

台大1科系畢業月薪38K　他愣「保全都有40K」！網分析：初期而已

新北「春秋墓園」土石坍方埋30座墳　緊急開挖找先人驚險畫面曝

護理師離職率創10年新高！　藍委籲加速白班津貼

林萱瑜曝登記結婚內幕！　Junior忘了帶婚約書「只記得帶小鬼」

泰籍女大鬧台北101小CK　專櫃打拳「猛砸墨鏡鞋包」

生活熱門新聞

爆乳女大鬧台北101！　網揭是「台灣人」失控原因曝光

營造老闆淪北車街友！　無奈揭原因：人啊不要驕傲

房東奉旨漲電價　北漂租屋族崩潰

無人拉麵挨轟公審客人！霸氣闆娘現身：2個月卡6官司

交往3年「男友不到60秒」　妹子分手崩潰

全球最佳大學排行　2私校擠進台灣前5名

一票人狂推「台灣1景點世界第一」！外國人也讚

神明指示「把地瓜葉變成茶」　發明家曾崇恩：花10年賣5棟房製成

泰籍爆乳姊疑遭外流就醫照！全身束縛網看傻

用豬油炒菜！「一家3口全中風」　專家揭致命關鍵

旅行社網站爆BUG「大阪來回機票1613元」！

「全台火爐繼續加柴！一天比一天熱」

男友幫爸媽出錢！她轟吸血鬼　網不挺

感到暖心！　短裙妹「檔車自摔」3男秒衝救人

更多熱門

相關新聞

新版婦幼停車標誌改走「簡潔風」　交通部今起預告修法

新版婦幼停車標誌改走「簡潔風」　交通部今起預告修法

目前公共場所設置婦幼專用停車格，掛有孕婦及育有6歲以下兒童停車證才能停放。交通部今(2日) 預告修正「孕婦及育有6歲以下兒童者停車位設置管理辦法」，將現行粉底加上白色心形的孕婦圖案、黃底的兒童圖案，統一改為藍底，設計較簡潔，30日內開放各界陳述意見，擇期發布實施。

花蓮淨零旅遊創意大賞徵件　總獎金12萬

花蓮淨零旅遊創意大賞徵件　總獎金12萬

福州踩線團「大讚」馬祖觀光好

福州踩線團「大讚」馬祖觀光好

台中捷運橘線視為「黃金線」　李孟諺：參考藍線以但書核定

台中捷運橘線視為「黃金線」　李孟諺：參考藍線以但書核定

花蓮住宿補助「1個月4.8萬人申請」　李孟諺：雪隧車流回升

花蓮住宿補助「1個月4.8萬人申請」　李孟諺：雪隧車流回升

關鍵字：

阿里山林業鐵路交通部旅遊修復

讀者迴響

熱門新聞

8天前預言羽球小將死亡悲劇！PO我是穿越者全網超毛

爆乳女大鬧台北101！　網揭是「台灣人」失控原因曝光

薔薔妹被綠直播吵架「被女友打巴掌」！4萬人看傻

2千坪水樂園開了！全民通通299元爽玩

60%人確診已晚期！醫揭「男生特有癌」3警訊別拖了

金秀賢3照片偷放閃金智媛！被韓媒「抓包後急刪除」

林千又砸12萬空運LV巧克力全融化

14歲屁孩花500「全臉刺青」！2年就後悔

營造老闆淪北車街友！　無奈揭原因：人啊不要驕傲

波音787遇強烈亂流迫降！　30人傷

「八大猴子入侵」北部大學搭訕找小姐　法官竟不罰

10年租金噴200萬！夫妻「看房5個月」後悔炸：別鐵齒

吳亦凡坐牢媽想賣車換錢　千萬BRABUS G800售價曝

阿北好心3貼載下山「釀1死1傷」　獲家屬無條件原諒

困透天厝電梯　台南「包包天后」遇火警亡

更多

最夯影音

更多

無人拉麵公審客人挨轟　霸氣闆娘：別挑戰底線

3歲娃衛生紙魔術秀！　意外答案全部人笑翻

娶越南妻「為生娃」被罵　40歲型男：台女要求高

avantgardey信義區快閃表演　甩髮齊舞〈姐姐〉嗨翻全場

扮「裝熟陌生人」拐兒　被神回：我爸沒朋友

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面