阿里山林鐵周六全線通車　今下午2時開放網路購票

▲阿里山林鐵周六全線通車。（圖／林業保育署提供）

記者楊惠琪／台北報導

農業部林業及自然保育署今（2日）宣布，歷經兩次颱風重創，中斷15年的阿里山林業鐵路，已完成交通部鐵道局相關履勘作業，將於本周六全線通車，每日提供4班次定期列車服務。今天下午2時開始，將開放網路預訂7月6日至16日車票，票價未調整，嘉義至阿里山單趟全票票價為600元。

林業保育署表示，自7月6日起，旅客可以直接從嘉義車站乘坐林業鐵路到達阿里山車站，體現林鐵小火車穿梭林間，除了鐵道中斷修復工程外，阿里山林業鐵路及文化資產管理處也同步進行沿線場站修復與環境空間優化，讓更多人見證阿里山的山林美景與文化價值。

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▲阿里山林業鐵路及文化資產管理處進行沿線場站修復與環境空間優化。（圖／林業保育署提供）

林業保育署指出，為迎接全線通車，新時刻表重新啟用，每日提供4班次定期列車服務，今天下午2時起，將開放網路預訂7月6日至16日車票，票價未調整，嘉義至阿里山單趟全票票價為600元。

林業保育署說明，因應全線通車後搭乘需求，嘉義至阿里山列車將於乘車日前14天，優先提供預訂嘉義、北門至阿里山區間車票。乘車日前3天，若有剩餘座位，即開放預訂嘉義至奮起湖區間車票。此外，若旅客訂購本線列車迄站為阿里山車站的車票者，一併訂購林業鐵路車票及阿里山國家森林遊樂區門票，另提供套票服務，相關資訊可至阿里山林業鐵路及文化資產管理處官網查詢。

阿里山林業鐵路自2009年莫拉克颱風造成421處災害而停駛，歷經6年修護，原定2015年底全線通車，當年9月卻又因杜鵑颱風強力侵襲，十字路站至屏遮那站間的42號隧道，發生2處長達55公尺的大型崩塌。

後來林鐵僅能從嘉義火車站行駛至十字路站，距離終點站阿里山車站還有16公里，旅客須轉乘接駁車才能抵達阿里山國家森林遊樂園區。周六全線通車後，旅客將可從嘉義車站搭車，直達阿里山車站，車程近5個小時。

阿里山林鐵列車行駛時刻表：

1.嘉義車站發車時間為上午9:00，抵達十字路車站時間為中午12:00。

2.嘉義車站發車時間為上午10:00，抵達阿里山車站時間為下午2:56

（奮起湖車站停留1小時）。

3.阿里山車站發車時間為中午11:50，抵達嘉義車站時間為下午3:45。

4.十字路車站發車時間為下午2:00，抵達嘉義車站時間為下午4:55。





▲新列車栩悅號穿梭阿里山林鐵42號隧道。（圖／林業保育署提供）