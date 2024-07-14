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竹市衛生局爆職場霸凌！女科長狂罵下屬「豬頭」　判賠3萬

▲職場,工作,女性。（圖／取自免費圖庫xFrame）

▲新竹市衛生局王姓女科長罵下屬「豬頭」，判賠3萬元。（示意圖／取自免費圖庫xFrame）

記者吳佩蓁／新竹報導

新竹市政府衛生局一名王姓女科長，到任後因不滿下屬阿玲(化名)工作表現，竟當眾辱罵對方「豬頭」，遭制止後王女竟不罷休，連續一個禮拜在辦公室稱呼阿玲「女士」嘲諷，令她身心俱疲，憤而提出職場霸凌申訴，並向女科長提告求償30萬元。新竹地院審理後，判女科長應賠償3萬元。

判決指出，王姓女科長在2022年8月、9月1日、9月7日，三度在辦公室內當眾辱罵阿玲是「豬頭」，經阿玲當場抗議後，王女才改稱她「女士」，但事後又傳訊息說，「玩笑及暱稱讓您受委屈了！爾後會注意的。但我不介意您稱我科長女士，我覺得科長是公家稱呼，而女士則代表親近及暱稱（因我與阿玲年齡是相仿的、若女士有豬頭意味），但純我個人感受」，讓阿玲認為科長稱她「女士」是代表豬頭的意思，憤而向對方提告求償30萬元。

王姓女科長辯稱，因事發時阿玲已到任該機關3年，卻對自身業務掌握度不佳，未落實業務執行，再三指導後仍不見改善，難免以嚴肅口吻對待她，但她不記得有罵阿玲「豬頭」，應該是一時氣憤、挫折才脫口而出的口頭禪，不具有針對性及特定性，更無故意侵害阿玲名譽權之意，且阿玲先後提出職場霸凌申訴、再申訴，均遭駁回，否認有職場霸凌。

法官審理認為，王姓女科長確實曾以「豬頭」稱呼阿玲3次，依一般社會通念，已具針對性，自屬攻擊性的言詞，令阿玲感到難堪、不快，更何況是於辦公環境中，顯足以貶損阿玲的人格及社會評價，判決王女應賠償阿玲3萬元，可上訴。

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