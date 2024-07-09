高雄國中女學生染A流！併發心肌炎…插管1個月仍不治　疫調曝光

▲高雄一名國中女學生染A流，併發重症不幸死亡。（資料圖／記者李毓康攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市衛生局今(9日)公布一例流感併發重症死亡個案，個案是一名國中女學生，6月5日出現症狀被醫師診斷疑似流感，隔日突然意識不清昏倒家中，被送醫後確診流感A型，當日轉診至兒科加護病房。女學生持續昏迷且有心肌炎，經插管、裝葉克膜治療，仍於7月5日不幸過世。

這名國中女學生是在6月5日出現發燒、喉嚨痛、輕微咳嗽、疲倦等症狀，她到診所就醫後，醫師診斷為疑似流感並開立症狀治療藥物。6月6日，女學生出現呼吸喘、呼吸困難、意識不清等症狀，在家昏倒被送醫，送醫途中一度心跳停止，後續雖恢復生命徵象，但持續昏迷。

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女學生在急診流感快篩陽性，醫師診斷為流感，同日轉診到學中心兒科加護病房，院方當日即通報流感併發重症，並開立流感抗病毒藥物治療，同日檢出流感A型(swH1)研判為確定病例。

衛生局指出，由於個案持續昏迷且有心肌炎，經急救復甦後，以葉克膜使用及插管治療， 但仍於7月5日不幸過世。經疫調，女學生於這次流感季未接種流感疫苗，她所就讀的學校班級沒有疑似發病個案，同住家人也無疑似症狀。

▲衛生局提醒，COVID-19及流感疫情持續上升，進入醫療照護機構請佩戴口罩。（圖／記者許宥孺翻攝）

衛生局提醒，COVID-19及流感疫情呈現上升趨勢，民眾若出現發燒或呼吸道症狀，請停止上班上學，儘速就醫驗快篩，並請戴口罩、勤洗手。此外，醫療照護機構為高傳播風險場所，非必要應避免進出醫療院所及長照機構，呼籲有「疑似症狀」或「接觸史」、本身為「免疫低下」或「高風險者」進入醫療院所及長照機構，請全程佩戴口罩，以保護自己及醫療照護工作人員。