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害多家五星飯店中槍！高雄柏昇冷凍狂賣過期豬肉 　衛生局開罰

▲衛生局、檢警前往柏昇冷凍公司搜查。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲衛生局、檢警前往柏昇冷凍公司搜查。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

設址於高雄市仁武區的柏昇冷凍食品公司，遭爆料販售過期肉品，檢方介入偵辦後，9日前往公司搜查，當場查獲11.4公噸過期肉品。衛生局表示，將視違規情節，依食安法加重處6萬元以上2億元以下罰鍰，同時持續追查違規產品流向、回收銷毀。

高雄市衛生局日前接獲民眾陳情，指出柏昇冷凍食品公司賣過期肉，衛生局隨即移送橋頭地檢署偵辦，9日配合橋檢指揮，會同食品藥物管理署南區管理中心及法務部調查局高雄市調查處、高雄市刑大前往該公司搜查。

檢方指出，專案小組在9日前往謝姓被告住處執行搜索，當場在柏昇冷凍食品公司的冷凍倉庫及出貨貨車上查獲逾期肉品共計約11.4公噸。

衛生局表示，將審酌違規情節依違反食品安全衛生管理法第15條第1項第8款依同法第44條暨第52條規定，加重處6萬元以上2億元以下罰鍰並持續追查違規產品流向、監督回收銷毀，有關該公司效期標示涉虛偽標記獲取利益嫌疑，依刑法第255 條第1 項及同法第339 條第1 項全案由地檢署偵辦中。

據了解，柏昇冷凍公司是高雄不少知名五星級飯店、餐飲店供貨商，檢、調接獲檢舉，柏昇涉嫌將過期肉品與新鮮肉品混裝後出售，但究竟有多少過期肉品流入市面，甚或被消費者吃下肚，檢、警正根據公司的帳單、收據等資料進行清查中。

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