　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／用到過期肉！聯上飯店、台鋁怒了　痛罵冷凍廠：罔顧食安

▲▼高雄柏昇冷凍食品廠查獲販售過期肉。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄柏昇冷凍食品廠查獲販售過期肉。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄柏昇冷凍食品公司販售過期肉品，檢方介入偵辦後，9日前往公司搜查，當場查獲11.4公噸過期肉品。衛生局表示，該公司肉品流向高雄洲際酒店、聯上大飯店、台鋁、悅品中餐廳使用。聯上餐旅事業體今（12日）緊急發表聲明，痛斥柏昇冷凍公司罔顧消費者食安，公司將保留法律追訴權，商品已全數預防性下架，並配合衛生局查驗，請消費者安心。

高雄市衛生局日前接獲民眾陳情，指出謝姓夫妻經營的柏昇冷凍食品公司賣過期肉，衛生局隨即移送橋頭地檢署偵辦，9日配合橋檢指揮，會同食品藥物管理署南區管理中心及法務部調查局高雄市調查處、高雄市刑大前往該公司搜查。

[廣告]請繼續往下閱讀...

檢方指出，專案小組在9日前往謝姓被告住處執行搜索，當場在柏昇冷凍食品公司的冷凍倉庫及出貨貨車上查獲約11.4公噸的過期肉品。審酌謝姓夫妻涉案情節，衛生局今日加重裁罰840萬元。

▲衛生局、檢警前往柏昇冷凍公司搜查。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲衛生局、檢警前往柏昇冷凍公司搜查。（圖／記者許宥孺翻攝）

衛生局表示，現場查獲逾期豬肉2.53公噸、雞肉7.6公噸、鴨肉0.35公噸、牛肉0.04公噸、鵝肉0.67公噸及0.21公噸的廢料，總計封存約11.4公噸。而根據目前掌握的效期區間，發現除了牛肉無法釐清外，其餘肉品都至少過期3年以上，其中鵝肉效期更是令人咋舌，竟可追溯至2010年，也就是過期了14年。

衛生局指出，該公司肉品流向高雄市4間餐廳，包含高雄洲際酒店，以及聯上事業餐旅旗下的聯上大飯店、台鋁、新興區悅品中餐廳，違規肉品已全數預防性下架。至於出貨日期、品項、數量，目前由檢調持續偵辦中。

▲▼高雄柏昇冷凍食品廠查獲販售過期肉。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲衛生局公布違規效期區間。（圖／記者許宥孺翻攝）

聯上餐旅事業體今日發布聯合聲明，指出近⽇經⾼雄衛⽣局揭發仁武區柏昇冷凍食品公司，枉顧消費者食品安全，將⿊⼼過期⾁混合新鮮⾁品改標再販售，本公司長期以來秉持⼀貫原則，針對食品安全把關不遺餘⼒，並且定期接受相關單位檢驗，無論在環境整潔或是食品保存使⽤皆符合安全法規。

聯上餐旅強調，今⽇由於不肖⿊⼼廠商緣故，本公司將保留法律追訴權，商品也已全數預防性下架，確保顧客的飲食安全，本公司並全⼒配合衛⽣機關查驗，堅守食品安全衛⽣⼀同為消費者的食安把關，敬請消費者安⼼。

高雄洲際酒店則表示，接獲通知後，已將該廠商所有貨品全數集中預防性下架，由於案件仍調查中，不便說明。

ET快訊
25歲兒「人劍合一」殺死媽媽　父褲染鮮血：沒有糾紛
鄭文燦收押救了台塑重臣楊兆麟　法院：無串證之虞沒必要羈押
AV女優拍7年引退　現身小龍女徵選：喜歡台灣
百萬YouTuber全台首店開店1年熄燈　在地曝：不意外
快訊／表決大戰！傅崐萁急修嚴罷免門檻　藍白聯手成功逕付二讀
幫買1992元牙膏內衣褲被喊卡　鄭文燦友人急問：何時能再補貨
一家4口慶生照曝...待業兒刺死媽媽：人劍合一！
190cm老公視角照太矮　巨人「胸部很大阿」陳彥婷秒消氣：被

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

3生肖「七月財運大爆發」　升職加薪、投資大豐收

廁所按紅色紐「秒變夜店」　2台灣妹嗨翻！81萬人搶看

環評通過「前業主風電案」遭質疑　彭啓明：利益迴避是基本價值

騎士福音！高溫狂飆「火烤機車族」高雄縮短紅燈秒數　少曬30秒

江坤俊陷醜聞　「2條件成立」廠商才能求償！律師：太太沒挺就慘了

快訊／大學分科測驗化學解答公布　預估頂標、前標提高4級分

化學科推理成分多　緊扣永續議題「碳捕捉、臭氧破壞入題」

零修圖本尊來了！超仙氣東海4姊弟合體台中鍋烤節　感情狀態曝

賓士爸賣場停車　女兒下車傻眼「很丟臉捏」！全場吵翻：高手才懂

快訊／用到過期肉！聯上飯店、台鋁怒了　痛罵冷凍廠：罔顧食安

林靖恩深夜偷外送餐點　坐路邊吃被逮喊：肚子餓

小六生受訪稱讀書是本分！　同學一臉「你認真？」超搶鏡

80歲阿婆賣粉圓顧2中風兒　用料超實在一碗才35元

熱情對熟睡狗群打招呼　11隻被嚇醒氣歪狂叫XD

林靖恩走進社區偷外送　訂餐哥跟她擦身一臉懵

六福村讓夏天不一Young！　《部落狂歡-島嶼樂浪》讓你從早HIGH到晚

台中男應徵工作遭拘禁　被囚5天衝派出所求救！

爺孫戀林靖恩深夜偷外送　蹲路邊吃被逮喊：肚子餓

韓國小學生不認識利特.神童　直言SJ：像脫口秀藝人XD

小娟自爆「最高月入2360萬」　泳知嚇瘋：感覺有少說一點

3生肖「七月財運大爆發」　升職加薪、投資大豐收

廁所按紅色紐「秒變夜店」　2台灣妹嗨翻！81萬人搶看

環評通過「前業主風電案」遭質疑　彭啓明：利益迴避是基本價值

騎士福音！高溫狂飆「火烤機車族」高雄縮短紅燈秒數　少曬30秒

江坤俊陷醜聞　「2條件成立」廠商才能求償！律師：太太沒挺就慘了

快訊／大學分科測驗化學解答公布　預估頂標、前標提高4級分

化學科推理成分多　緊扣永續議題「碳捕捉、臭氧破壞入題」

零修圖本尊來了！超仙氣東海4姊弟合體台中鍋烤節　感情狀態曝

賓士爸賣場停車　女兒下車傻眼「很丟臉捏」！全場吵翻：高手才懂

快訊／用到過期肉！聯上飯店、台鋁怒了　痛罵冷凍廠：罔顧食安

快翻衣櫃！「穿粉紅裝」5折爽玩水陸樂園　限時9天衝了

KIA「新電動MPV」PV5量產測試！3版本、可切換車身明年上市

劉詩詩銀白禮服美呆！一掀起「長腿驚現白紗布」　敬業模樣惹心疼

3生肖「七月財運大爆發」　升職加薪、投資大豐收

川普又出狂言「把祖克柏關起來」！　放話當選要抓選舉詐欺者

快訊／國軍儀隊表演撤出中正紀念堂　國防部曝「7月15日起」新規劃

安宰賢安慰失戀男　「離婚過的人都有了，戀愛真的不算什麼」

25歲男喊「人劍合一」弒母！　父褲染鮮血帶傷現身相驗：沒有糾紛

廁所按紅色紐「秒變夜店」　2台灣妹嗨翻！81萬人搶看

日本男神結婚4年「戴婚戒讓我很安心」　瀨戶康史深情告白閃瞎網

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

生活熱門新聞

蔡阿嘎YT封面照更新「嘎妹的臉被P掉」！網瘋猜

現在年輕人都打「6.」　意思傻眼了！萬人吵翻

即／恐怖黑心商　鵝肉竟冷凍14年還在賣

求明牌睡墓地！他中獎千萬「問1句」...竟意外身亡

李多慧信義區街頭熱舞！　3秒影片讓後面小黃紅了

國軍儀隊7/15起撤出中正紀念堂！

快訊／00:37花蓮近海規模4.5地震　最大震度3級

颱風最快下周一生成！專家：一個帶著一個　可能路徑出爐

即／黑心商賣11.4公噸過期肉！重罰840萬

LINE這2款表情貼「限時72小時免費領」

曾懷疑整肅鄭文燦　她搖頭：非賴做得出的事

菜鳥妹開60K薪水！人資一聽「5個字」秒錄取

「輕微違規不予民眾檢舉」網路連署要求撤回　交通部正式回應

鄭文燦沒冷氣吹？內行揭「桃監惡劣環境」比沒冷氣更慘

更多熱門

相關新聞

即／黑心商賣11.4公噸過期肉！重罰840萬

即／黑心商賣11.4公噸過期肉！重罰840萬

設址於高雄市仁武區的柏昇冷凍食品公司，遭爆料販售過期肉品，檢方介入偵辦後，9日前往公司搜查，當場查獲11.4公噸過期肉品。高雄市衛生局表示，該公司肉品流向4間餐廳，審酌其情節，衛生局加重裁罰販售業者新台幣840萬元。

快訊／高雄廢棄物處理場大火！焦煙狂竄

快訊／高雄廢棄物處理場大火！焦煙狂竄

即／恐怖黑心商　鵝肉竟冷凍14年還在賣

即／恐怖黑心商　鵝肉竟冷凍14年還在賣

烏龍舉報槍手藏半套店　10警預備攻堅畫面曝　

烏龍舉報槍手藏半套店　10警預備攻堅畫面曝　

高雄國際足球賽97隊開戰　5天效益7千萬　　　

高雄國際足球賽97隊開戰　5天效益7千萬　　　

關鍵字：

高雄衛生局過期肉柏昇冷凍公司聯上餐旅聯上大飯店悅品中餐廳台鋁

讀者迴響

熱門新聞

蔡阿嘎爆「退追嘎妹」3蹊蹺被挖！

蔡阿嘎YT封面照更新「嘎妹的臉被P掉」！網瘋猜

《全明星》林玉書認「到星巴克兼職」　零戲份悄關IG

購物天后電話講一半「突發怪聲」

太常被搭訕！日甜美正妹果斷剃髮

30人酒駕姓名、照片公布

鄭文燦串證收押　他喊：某市長也一樣...但都沒被羈押

現在年輕人都打「6.」　意思傻眼了！萬人吵翻

新竹市21官警遭聲押　市警局緊急回應：絕不庇縱

鄭文燦早知偵辦內容「我的電話不乾淨」　監聽員被打招呼

即／恐怖黑心商　鵝肉竟冷凍14年還在賣

Kim曬Nico泳裝照　被抓包「修到欄杆歪掉」回答超懂生存

快訊／雲林25歲男凌晨持刀殺母　父也中刀送醫

ETF搶翻天！　006208明起暫停初級市場申購

求明牌睡墓地！他中獎千萬「問1句」...竟意外身亡

更多

最夯影音

更多

林靖恩深夜偷外送餐點　坐路邊吃被逮喊：肚子餓

小六生受訪稱讀書是本分！　同學一臉「你認真？」超搶鏡

80歲阿婆賣粉圓顧2中風兒　用料超實在一碗才35元

熱情對熟睡狗群打招呼　11隻被嚇醒氣歪狂叫XD

林靖恩走進社區偷外送　訂餐哥跟她擦身一臉懵

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面