快訊／用到過期肉！聯上飯店、台鋁怒了　痛罵冷凍廠：罔顧食安

▲高雄柏昇冷凍食品廠查獲販售過期肉。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄柏昇冷凍食品公司販售過期肉品，檢方介入偵辦後，9日前往公司搜查，當場查獲11.4公噸過期肉品。衛生局表示，該公司肉品流向高雄洲際酒店、聯上大飯店、台鋁、悅品中餐廳使用。聯上餐旅事業體今（12日）緊急發表聲明，痛斥柏昇冷凍公司罔顧消費者食安，公司將保留法律追訴權，商品已全數預防性下架，並配合衛生局查驗，請消費者安心。

高雄市衛生局日前接獲民眾陳情，指出謝姓夫妻經營的柏昇冷凍食品公司賣過期肉，衛生局隨即移送橋頭地檢署偵辦，9日配合橋檢指揮，會同食品藥物管理署南區管理中心及法務部調查局高雄市調查處、高雄市刑大前往該公司搜查。

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檢方指出，專案小組在9日前往謝姓被告住處執行搜索，當場在柏昇冷凍食品公司的冷凍倉庫及出貨貨車上查獲約11.4公噸的過期肉品。審酌謝姓夫妻涉案情節，衛生局今日加重裁罰840萬元。

▲衛生局、檢警前往柏昇冷凍公司搜查。（圖／記者許宥孺翻攝）

衛生局表示，現場查獲逾期豬肉2.53公噸、雞肉7.6公噸、鴨肉0.35公噸、牛肉0.04公噸、鵝肉0.67公噸及0.21公噸的廢料，總計封存約11.4公噸。而根據目前掌握的效期區間，發現除了牛肉無法釐清外，其餘肉品都至少過期3年以上，其中鵝肉效期更是令人咋舌，竟可追溯至2010年，也就是過期了14年。

衛生局指出，該公司肉品流向高雄市4間餐廳，包含高雄洲際酒店，以及聯上事業餐旅旗下的聯上大飯店、台鋁、新興區悅品中餐廳，違規肉品已全數預防性下架。至於出貨日期、品項、數量，目前由檢調持續偵辦中。

▲衛生局公布違規效期區間。（圖／記者許宥孺翻攝）

聯上餐旅事業體今日發布聯合聲明，指出近⽇經⾼雄衛⽣局揭發仁武區柏昇冷凍食品公司，枉顧消費者食品安全，將⿊⼼過期⾁混合新鮮⾁品改標再販售，本公司長期以來秉持⼀貫原則，針對食品安全把關不遺餘⼒，並且定期接受相關單位檢驗，無論在環境整潔或是食品保存使⽤皆符合安全法規。

聯上餐旅強調，今⽇由於不肖⿊⼼廠商緣故，本公司將保留法律追訴權，商品也已全數預防性下架，確保顧客的飲食安全，本公司並全⼒配合衛⽣機關查驗，堅守食品安全衛⽣⼀同為消費者的食安把關，敬請消費者安⼼。

高雄洲際酒店則表示，接獲通知後，已將該廠商所有貨品全數集中預防性下架，由於案件仍調查中，不便說明。