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快訊／恐怖黑心商！檢扣6種過期肉11.4公噸　鵝肉冷凍14年還在賣

▲▼高雄柏昇冷凍食品廠查獲販售過期肉。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄柏昇冷凍食品廠查獲販售過期肉。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

設址於高雄市仁武區的柏昇冷凍食品公司，遭爆料販售過期肉品，檢方介入偵辦後，9日前往公司搜查，當場查獲11.4公噸過期肉品。衛生局表示，該公司肉品流向高雄4家餐廳，已全數預防性下架，同時公布效期區間，不過業主遲遲未提供詳細出貨日期、品項，檢方持續偵辦中。

高雄市衛生局日前接獲民眾陳情，指出謝姓夫妻經營的柏昇冷凍食品公司賣過期肉，衛生局隨即移送橋頭地檢署偵辦，9日配合橋檢指揮，會同食品藥物管理署南區管理中心及法務部調查局高雄市調查處、高雄市刑大前往該公司搜查。

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檢方指出，專案小組在9日前往謝姓被告住處執行搜索，當場在柏昇冷凍食品公司的冷凍倉庫及出貨貨車上查獲約11.4公噸的過期肉品。檢方複訊後，分別將夫妻兩人以40萬元、20萬元交保候傳。

▲衛生局、檢警前往柏昇冷凍公司搜查。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲衛生局、檢警前往柏昇冷凍公司搜查。（圖／記者許宥孺翻攝）

衛生局表示，現場查獲逾期豬肉2.53公噸、雞肉7.6公噸、鴨肉0.35公噸、牛肉0.04公噸、鵝肉0.67公噸及0.21公噸的廢料，總計封存約11.4公噸。而根據目前掌握的效期區間，發現除了牛肉無法釐清外，其餘肉品都至少過期3年以上，其中鵝肉效期更是令人咋舌，竟可追溯至2010年，也就是過期了14年。

衛生局指出，該公司肉品流向高雄市4間餐廳，已全數預防性下架，業者截至目前尚未提供詳細的出貨日期及品項，目前由檢調持續偵辦中。

▲▼高雄柏昇冷凍食品廠查獲販售過期肉。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲衛生局公布違規效期區間。（圖／記者許宥孺翻攝）

據了解，柏昇冷凍公司是高雄不少知名五星級飯店、餐飲店供貨商，檢、調接獲檢舉，柏昇涉嫌將過期肉品與新鮮肉品混裝後出售，但究竟有多少過期肉品流入市面，甚或被消費者吃下肚，檢、警正根據公司的帳單、收據等資料進行清查中。

衛生局提醒，新鮮的肉品顏色為鮮紅色或淡紅色，冷藏肉品溫度應維持在7度C以下，而冷凍肉品需維持在負18度C以下，若存放的溫度不足，致滋生細菌，影響肉品食用安全，若肉品冷凍時間過久，會使肉中的蛋白質變性而呈現出乾褐色狀態，肉品反覆解凍或失溫會有結霜情形。消費者挑選肉品時，請挑選完整包裝標示保存期限且信譽良好及優良標章店家，以維護食的安全。

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