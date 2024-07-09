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全國首見！嘉義市推廣樂齡馬術　榮譽市馬喜添丁

▲▼ 嘉義市推廣樂齡馬術。（圖／嘉義市衛生局提供）

▲▼ 嘉義市推廣樂齡馬術。（圖／嘉義市衛生局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市黃敏惠市長9日偕同衛生局廖育瑋局長及社團法人中華民國物理治療師公會全國聯合會朱世瑋副理事長親赴幸福山丘探望社區長輩最愛的馬寶貝LuLu，並帶一籃「紅蘿蔔、蘋果及西瓜」作為月子禮，恭喜LuLu平安生子、LuLu的女兒乖乖當姐姐，也祝賀幸福山丘陸老闆再添馬金孫。

黃敏惠表示，樂齡健康訓練場自108年9月開設以來，伴隨著詩經園圃〜采菲場、馬術休閒場域再加上長輩農作休閒區，衛生局旁的空間儼然成為長輩訓練以及街坊鄰居休閒運動的園地，其中最為長輩喜歡的是社區馬寶貝LuLu及乖乖，長輩們期待著每2週1次的馬術休閒活動，他們不僅能享受騎乘的樂趣及訓練外，拍拍馬背摸摸臉蛋然後說一聲「LuLu妳好乖、好棒喔！」，隨著和LuLu眼神交視那一刻，長輩的心都溶化了，接著喜悅隨之而來，讓長輩的心靈得到撫慰及歡愉，馬術休閒活動自109年6月起，至今已舉辦103場、超過1,500人次。

▲▼ 嘉義市馬場樂齡馬術 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 嘉義市馬場推廣馬術 。（圖／記者翁伊森攝）

黃敏惠細數LuLu感人的小故事，她表示111年約有3個月的時間，馬兒乖乖因為腳受傷無法前來訓練場，本來LuLu也不願獨自上運輸車來訓練場，但是幸福山丘馬場陸老闆在耳邊說著：「好多阿公阿嬷在等妳，我們不能讓他們失望.......」，接著LuLu就快樂的出現在訓練場和長輩一起同樂，她就像嘉義市榮譽市馬，陪伴長輩度過幸福的歲月。

▲▼ 嘉義市馬場樂齡馬術 。（圖／記者翁伊森攝）

廖育瑋局長打趣的說，即使LuLu坐月子，社區馬術休閒活動也沒有停擺，由大女兒乖乖到社區服務長輩，為弟弟賺奶粉錢，因為乖乖可沒媽媽LuLu穩重，到社區也要有馬伴，於是她的好朋友〜巧克力(1隻黑棕色迷你馬)就得陪乖乖到社區，而巧克力也不敢自己出門，於是好朋友〜拿鐵(1隻狗)就也得陪巧克力來社區，形成「1狗2馬3人組」，活動畫面讓長輩不禁莞爾大笑，友情可以跨越物種，真的是太有愛了，而長輩們秒成「1狗2馬3人組」的粉絲！

隨著計畫的推展，黃市長亦聽見其他場域長輩們的心聲，因此將此活動擴散至嘉義公園、北香湖公園及長榮公園，嘉義市總共有4個場域都安排1個月2次的馬術休閒活動，讓所有愛好運動及馬術的長輩能就近免費參加，嘉義市成為全國唯一享有這項福利的幸福城市！

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