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「川普已出院」將如期出席共和黨大會　女兒伊凡卡感慨發聲

記者吳美依／綜合報導

美國前總統川普13日在賓州造勢時遭槍擊，導致耳朵上緣流血，被緊急送醫觀察。據悉，他的車隊已經離開醫院，並且將如期出席共和黨全國大會，兒女也紛紛發聲，感謝執法人員與支持者。

▲▼川普槍擊。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普槍擊震驚國際。（圖／達志影像／美聯社）

2名消息人士向CBS透露，川普車隊已於當地時間21時30分離開巴特勒紀念醫院（Butler Memorial Hospital）。目前尚不清楚他要去哪裡，但前總統的原定行程是前往紐澤西州貝德明斯特（Bedminster）住所，然後出席在威斯康辛州密爾瓦基（Milwaukee）登場的共和黨全國大會。

《衛報》也指出，川普競選團隊已經證實，前總統下周將按照計畫出席共和黨全國大會，屆時他將被正式提名為候選人。一名共和黨官員也向CNN表示，該活動將如期於15至18日舉行。

▲▼川普臉部爆血，向支持者高舉右手喊著「戰鬥」！（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 美國前總統川普13日出席賓州造勢活動遭到槍擊。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普臉部爆血，仍向支持者高舉右手喊著「戰鬥」！（圖／達志影像／美聯社）

川普已在自有社群平台「Truth Social」發文，感謝美國特勤局等執法人員，並且向身亡民眾及其家屬致哀，「我被子彈貫穿右耳的上緣。我聽到呼嘯而過的聲音、槍聲，然後立刻感覺到子彈撕裂我的皮膚，我馬上就知道有人搞砸了。我流了很多血，所以立刻明白發生了什麼事。天佑美國！」

長女伊凡卡（Ivanka Trump）也在X發文，感謝支持者的愛與祈禱，「我很感謝特勤局與所有其他執法官員今天迅速而果斷的行動。我將持續為我們的國家祈禱。我愛你，爸爸。今天到永遠。」

次女蒂芬妮（Tiffany Trump）也發文感謝支持者與特勤局，並且呼籲大家為罹難者家屬祈禱，「感謝上帝讓我父親活下來。政治暴力絕對不是解答……正如你們今天所看到的，我的父親是一名戰士，他將繼續為你們與美國而戰。」

▲▼川普槍擊,中彈瞬間摀耳 。（圖／路透）

▲川普中彈瞬間摀耳 。（圖／路透）

川普仍在留院觀察期間，長子小唐納（Donald Trump Jr.）就證實他「精神很好」，「不論激進左派向他拋出什麼，他永遠不會停止為了拯救美國而戰。」

此案造成2人身亡，包括一名槍手與一名觀眾，另外還有一人情況危急。當局已將此案視為「暗殺未遂」展開調查，槍手據信是一名男性，但目前沒有跡象顯示與外國行為者有關。

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