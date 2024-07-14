川普遇刺濺血！BBC分析：美政治對立加劇　總統選舉進程恐被改變

▲美國前總統川普13日造勢遭槍擊，BBC認為此案恐將改變美選的進程。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國前總統川普13日在賓州造勢時遇刺，右耳和右臉可見明顯血跡，而他的隨扈也在第一時間衝上台，用肉身護住川普，並將他緊急送院。川普在受傷當下不忘向群眾舉起右手高喊「戰鬥」，BBC認為，這血腥一幕不僅將寫下歷史，也很有可能改變即將在11月舉行的總統大選的進程。

據BBC報導，事件發生後，川普二兒子艾瑞克（Eric Trump）在社群媒體上發布了一張父親受傷的照片，並配文「這是美國需要的戰士。」隨後，照片在網上迅速傳播，引發廣泛關注和討論，美國總統拜登也在電視發表談話，強烈譴責這一政治暴力行為，並表示希望盡快與川普交談。

拜登的競選團隊暫停了所有政治聲明，並迅速撤掉了所有競選廣告，顯示拜登陣營認為在這時候持續攻擊川普並不合適，而他們也將關注點聚集在了這起暴力行為上。

▲川普遇襲臉部受傷當下還不忘向群眾舉起右手，高喊「戰鬥」。（圖／路透）

來自不同派別的政治人物一致譴責這起暴力行為，強調暴力在民主中沒有立足之地。美國前總統歐巴馬（Barack Obama）、小布希（George W. Bush）、柯林頓（Bill Clinton），以及卡特（Jimmy Carter）都迅速譴責了槍手襲擊川普的行為，並對川普未受嚴重傷害表示寬慰。

然而，川普的一些親密盟友和支持者將這次暴力事件歸咎於拜登。一位共和黨國會議員在X指責拜登「煽動暗殺」，而被認為是川普副手候選人之一的參議員范斯（J.D. Vance）也抨擊拜登競選團隊的言論直接導致了此次事件。

BBC認為，共和黨的這一系列指控將引發進一步的政治對立和爭議，而此次槍擊事件極有可能重塑總統大選的競選活動，各方政客的激烈言辭也可能讓這場選戰變得更加醜陋和激烈。