川普造勢爆槍擊！　美官員證實「2人身亡」包括槍手

記者吳美依/綜合外電報導

美國前總統川普13日在賓州造勢時,現場傳出多起爆裂聲,疑似發生槍擊。他被特勤局與發言人證實安全,但當地檢察官透露,槍手與一名現場觀眾身亡。

▲川普造勢現場疑似發生槍擊。(圖/路透)

《衛報》、《美聯社》、《華盛頓郵報》等外媒報導,巴特勒郡(Butler County)地方檢察官戈爾丁格(Richard Goldinger)透露,川普被擦傷但沒事,槍手與一名現場觀眾都已經身亡,還有一人情況嚴重。

《華爾街日報》也引述多名執法官員說法報導,特勤局在川普賓州造勢活動上擊斃一名嫌疑槍手。

▲川普臉部爆血,向支持者高舉右手喊著「戰鬥」!(圖/達志影像/美聯社)

CNN報導,川普發言人Steven Cheun表示,前總統「很好」,「川普總統感謝執法單位與急救人員在這起令人髮指的行徑中迅速採取行動。他很好,並且正在當地醫療設施接受檢查。」

另據NBC報導,一名美國特勤局(Secret Service)發言人表示,在造勢大會上明顯聽見多起槍聲後,前總統川普被「安全」護送下台。

