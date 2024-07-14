快訊／川普造勢台上遭開槍！　臉部爆血

TRUMP WAS JUST SHOT ON LIVE TV



Please stop what you're doing and pray pic.twitter.com/jlYtCeRe3O — End Wokeness (@EndWokeness) July 13, 2024

記者張靖榕／綜合外電報導

美國前總統川普13日在賓州巴特（Butler）出席造勢活動，當他在台上演說的正激動時，一旁傳出數起爆裂聲。川普身體縮了一下，手摀住耳朵，隨扈隨即湧上前要他趴下。

▲川普造勢疑遭槍擊滿臉血。（圖／達志影像／美聯社）

根據現場影片、美媒報導，川普當時在台上痛批拜登政府的所作所為，台下不遠處突傳出數起爆裂聲打斷川普說話。起初川普還沒反應過來，隨即他感覺右耳處被擊中，伸手摀住右臉，之後趕緊蹲下躲避。

A Biden supporter just pulled out a gun and shot Donald Trump.



Donald Trump put his fist up in the air!



ABSOLUTE FUCKING LEGEND !!!!!!!

pic.twitter.com/qyXc4Mfswd — Philip Anderson (@VoteBidenOut) July 13, 2024

隨扈蜂擁而上，大喊「趴下，趴下！」接著又傳出幾聲爆裂聲。

▼川普臉部爆血，向支持者高舉右手喊著「戰鬥」！（圖／達志影像／美聯社）







▲▼川普造勢台上疑遭槍擊，右耳上緣爆血。（圖／路透）



川普在被維安特勤人員護送下台前，突然站直身體，要隨扈「等一下，等一下」，接著握拳高舉右手，對支持者喊了數聲「戰鬥！戰鬥！（fight! fight!）」現場支持者全起身歡呼。



